La Municipalidad Distrital de Huanchaco (MDH) dispuso reforzar el cierre del muelle del balneario, así como cercar los accesos contiguos al mismo, ante los oleajes anómalos que se vienen registrando en todo el litoral.

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Frente a esta medida, personal de la comuna colocó ayer mallas de seguridad en el acceso al muelle y a unos diez metros de cada lado para evitar que la población se acerque “mucho” al desembarcadero y ponga en riesgo su integridad física.

El muelle se encuentra cerrado de forma definitiva desde mayo de 2023, luego de que olas de más de tres metros destruyeran parte de su composición. Sin embargo, los oleajes de estos últimos días han debilitado aún más sus bases y empeorado su estructura.

Prevención

En diálogo con este Diario, la subgerenta de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de la comuna local, Perú Libertad Méndez Alayo, indicó que esta nueva disposición responde a una exhortación de la Marina de Guerra del Perú (MGP), debido a que la población sigue ingresando al agua pese a los comunicados que se emiten sobre el comportamiento del mar y los cuidados que se deben tener.

“Hay gente que se rehúsa a no ingresar al mar y el muelle también tiene una estructura bastante deteriorada. Para evitar que la gente se acerque más a esta zona [por el desembarcadero], que también tiene un poco de arena, lo que estamos haciendo es poner estas mallas de seguridad”, explicó.

De acuerdo con la Marina, los oleajes anómalos en todo el litoral peruano se extenderán hasta este domingo. Ante este escenario, la funcionaria aseveró que se ha notificado a los comerciantes que tienen sus puestos en la ribera del balneario para que “tomen sus precauciones”.

“Sabemos que sus puestos son sus medios de vida, pero hay que entender también que el mar ya se ha salido y se ha tumbado incluso un quiosco. La población necesita saber la gravedad y la magnitud de esta situación”, enfatizó la subgerenta.

La municipalidad distrital ha identificado a más de veinte comerciantes a unos 100 metros de ambos costados del muelle. Pese al avance del mar, algunos no están dispuestos a salir. “De esto vivo. Por el intenso calor que hace la gente está viniendo [a la playa] y no pienso moverme de aquí”, confesó un vendedor.

Caso omiso

La mañana de ayer Huanchaco registró una temperatura promedio de 27 °C. Aun cuando se trató de un día laborable, se pudo observar la presencia de decenas de personas en el mar.

“Nuestro llamado a la población. Sabemos también que estas condiciones son aprovechadas por los tablistas para practicar su deporte, pero lo que realmente están haciendo es poner en riesgo su integridad. Mire [a los costados de la playa], tenemos banderas rojas que indican peligro alto; sin embargo, hay bañistas y deportistas”, manifestó.