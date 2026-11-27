La artista visual Carolay Chávez Ávalos , esta decidida a ampliar sus conocimientos en su campo, participó en el taller de capacitación en “Artesanía ancestral: Pintura cusqueña”, en mayo del 2023, organizado por la Escuela Profesional de Artes de la Unsa. Además, fue alumna en el taller “Diálogos sobre la acuarela”, dictado por el artista Evaristo Ccallo Anco, entre junio y julio del 2021. En julio del 2023, participó en la exposición colectiva “Del mito al carboncillo” en la Casa Museo San Lázaro.

Entre setiembre y diciembre del año 2022, Carolay hizo sus prácticas pre profesionales en el Centro Cultural de la Unsa, para ampliar sus conocimientos y conocer el entorno en que se desarrolla el trabajo de los artistas.

Actualmente, participa en la exposición bipersonal “Dos tiempos”, con siete piezas de su creación, junto al artista Germán Rondón Valdivia, una muestra que “nace con la conversación entre la creación, el recuerdo que se desvanece y la inminencia del adiós”, como afirma la presentación.

El crítico de arte Willard Díaz comenta acerca de la artista: “La muestra se completa y complementa esta vez con algunas piezas de Carolay Mabel Chávez, joven y, por lo visto, promisoria artista que bien puede llevar adelante una línea creativa que partiendo de Rondón se proyecte al futuro como una escuela arequipeña con luz propia”.

Carolay, ¿desde cuándo te interesó dedicarte al arte? Desde pequeña sentía un vivo interés en las cosas relacionadas con el arte. Cada año que pasaba, mi interés se incrementaba más y más. Al terminar la secundaria, decidí postular a la escuela de artes de la universidad. Me sentí muy contenta porque los estudios eran precisamente lo que estaba buscando. Conocí a dos buenos profesores que me enseñaron la mayor parte de mis conocimientos. Ellos son Ricardo Córdova y, tiempo después, Germán Rondón. Además, agradezco a mis padres, Carlos y María, y a mis hermanas Belizabeth y Karina, quienes me impulsaron a continuar en esta carrera que muchos consideran difícil. Sin ellos no hubiera logrado lo que soy ahora.

¿Qué representan las figuras de tu exposición? Esas curiosas figuras de diferentes colores, son la representación de las emociones que experimentaba a lo largo de días, semanas y meses. Son criaturas surrealistas que nacieron en mí, al conocer las historias clásicas de Perseo y Medusa, Teseo y el minotauro, por ejemplo. Además, recibí la influencia de los diferentes relatos que escuchaba de nuestro país. Me encantaban porque “picaban” mi curiosidad y dejaban a la imaginación la forma posible de esos personajes. Son criaturas creadas por mis emociones.

¿Qué artistas influyeron más en tu visión del arte? Los relatos mitológicos que leía, especialmente del Perú es y de diferentes creadores surrealistas, como Odilon Redon, exponente del simbolismo, y Alfred Kubin, precursor de la corriente surrealista. A mí siempre me ha encantado imaginar y crear en base a lo que imagino. Resultaron ser referentes para liberar ese impulso creador de mi mente.

¿Cuál es su actividad actual y tus proyectos para el futuro? Por ahora, mi mayor dedicación es terminar a tiempo mi maestría en artes en la universidad. En cuanto al próximo año, porque este ya se acaba, estoy programando una nueva exposición, además que estoy preparando nuevos bocetos de mis trabajos para exponer.

¿Crees que existe un mercado para este tipo de arte? Por lo que conozco hasta ahora, creo que siempre hay un mercado para esta forma de arte, aunque también comprendo que no es tan conocido como otros que buscan los aficionados al arte de nuestra localidad, el país y el mercado internacional.