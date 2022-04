A pesar de que en el local se desarrolló una fiesta “After Party” que no contaba con la respectiva autorización, el jefe de Control Municipal de Sullana, en la región Piura, fue captado en un video cuando se retiró sin clausurar el local. Horas después, en el exterior (hotel Cocos Suite) y en un evento similar , asesinaron a balazos a un vigilante . No obstante, recién tras este hecho, decidió cerrarla.

Según las imágenes, se trata del funcionario Jhon Quispe, quien viste un chaleco azul de la comuna provincial y en compañía de otros dos hombres de civiles, se retira del local (parte posterior del hotel) ubicado cerca de la carretera Panamericana en el tramo Sullana -Piura.

Ahí, según el video que fue grabado, al parecer, cerca de las 12:30 de la medianoche del pasado sábado 23 de abril, se ve incluso a varios jóvenes que bailan en una fiesta nocturna y al compás del alto volumen de la música. Al respecto, el funcionario Jhon Quispe señaló que “(…) tuve conocimiento de que había una fiesta en Cocos Suite y dejé mi personal (en otra fiesta) y acudí con el jefe de grupo de Fiscalización. Llegamos y vimos que se estaba llevando a cabo un evento. (…) Me dijo el dueño que era una fiesta particular, un cumpleaños. Yo he ingresado (al local) y lo exhorté a que no se puede hacer este tipo de fiestas”, dijo.

Asimismo, dijo que no podían intervenir porque no contaban con el apoyo de la Policía y el hotel no cuenta con permiso para fiestas.

