A dos años de la desaparición repentina del estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Piura, Anthony Camizán Guerrero, sus familiares y amigos realizaron una protesta en el exterior de la Región Policial de Piura y exigieron que no “exista espíritu de cuerpo” contra el suboficial Edixon Córdova Godos, quien actualmente es investigado como presunto autor del delito de secuestro agravado en agravio del joven.

Portando carteles en mano, los familiares y amigos de Anthony Camizán y los integrantes del grupo “Generación Orgullo”, realizaron un plantón en el exterior de la Región Policial y exigieron que el principal sospechoso de su desaparición, el suboficial Córdova Godos, sea también procesado en el fuero policial y que la fiscalía agilice las investigaciones, pues hoy 21 de agosto, se cumplen dos años de este terrible hecho.

“Pedimos justicia para mi hermano. Ya cumple dos años de su desaparición y hasta ahora no sabemos nada. Por tratarse de un efectivo policial la justicia nos deja de lado. La fiscalía de Chulucanas nos dice que mientras no exista el cuerpo, no hay delito. Mi hermano desaparece un 21 de agosto del 2022 cuando era trasladado por el policía Edixon Córdova Godos”, dijo indignado Junior Camizán, hermano de Anthony.

El acongojado hermano indicó que hasta el momento el principal sospechoso continúa laborando como policía, como “si nada hubiera pasado”.

“Hasta el día de hoy (el policía) se encuentra laborando como si nada hubiera pasado. En su primera declaración aceptó que lo trasladó y dejó en el cruce de Salitral. La policía nos ha dado la espalda y solo por tratarse de un efectivo policial”, añadió Camizán.

Subrayó que, a pesar de las pruebas que incriminarían al mencionado suboficial, hasta el momento la investigación fiscal continúa lenta.

“Yo he presentado mensajes, chat donde mi hermano le comenta a su amiga que era maltratado física y psicológicamente, llegó a tal punto de estrangularlo, amenazarlo con su propia pistola, le reventó el labio, y hay audios donde llama a mi hermano amenazándolo que si terminaban la relación amorosa, se quitaba la vida”, subrayó Camizán.

Con voz entrecortada, Camizán Guerrero le pidió al jefe policial, general PNP Manuel Farías Zapata, apoyarlos en su lucha.

“Le pido al general que se ponga en los zapatos, especialmente de mi madre y padre, es difícil perder un hijo y no saber nada de él hasta el día de hoy. Yo como padre me volvería loco si no sé nada de mi hijo. Mañana (hoy) cumple dos años de su desaparición y no sabemos nada. Mi mamá iba a venir (a la protesta), pero se puso mal de salud”, enfatizó Camizán.

Advirtió que ellos continuarán con sus medidas de protesta hasta conseguir justicia. “Si hoy somos pocos, mañana seremos más, seguiremos hasta el final con marchas tasta la fiscalía para que esto no quede en el olvido por solo tratarse de un efectivo policial”, finalizó Camizán.