La Defensoría del Pueblo y diversas asociaciones de motociclistas presentaron una serie de propuestas consensuadas para regular el uso de motocicletas y combatir la delincuencia asociada a estos vehículos.

Las iniciativas incluyen restricciones horarias, prohibición de circulación con acompañantes en motos lineales y la implementación de tecnología de identificación mediante chips.

Durante su participación en RPP, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, explicó que estas medidas buscan reducir los crímenes cometidos con motos, especialmente en zonas bajo estado de emergencia.

Una de las propuestas más destacadas es la prohibición de circulación de motos lineales durante 12 horas en dichas áreas, así como limitar el transporte a solo el conductor.

Tecnología para mayor control

Danny Mendoza, presidente de la Comunidad Motera del Perú, respaldó la iniciativa de incorporar chips RFID en las placas de las motos para facilitar su rastreo.

Según explicó, este sistema permitiría fiscalizar cientos de unidades en minutos mediante escáneres, agilizando la identificación de vehículos robados o con placas adulteradas.

Mendoza también aseguró que los motociclistas están dispuestos a colaborar con las autoridades y pidió sanciones más duras para quienes usen estos vehículos para actividades ilícitas.

“Nosotros también somos parte de esa inseguridad, porque se roban las motos, balean a los delivery, les quitan sus mercaderías”, señaló.

Ricardo Millones, líder de la Asociación de Motociclistas del Perú, destacó que su gremio puede ser un aliado clave en la lucha contra la inseguridad.

“Podemos ser los aliados del Gobierno para contribuir a la seguridad nacional, no nos vean como enemigos, no nos vean que nosotros nos encaprichemos. La moto no roba, roba el delincuente”, afirmó.

Además, mencionó que los motociclistas han implementado estrategias como el “Plan Cerco”, un sistema de alerta mediante grupos de WhatsApp para localizar motos robadas con ayuda de más de 80 colectivos a nivel nacional.