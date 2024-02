Ante el reclamo de los ciudadanos por la exposición de la inmensa tubería de drenaje pluvial en la avenida Andrés Avelino Cáceres, frente al cementerio San Miguel Arcángel, el consorcio Ignacio Merino y el Ministerio de Vivienda optaron por levantar una “caja” de cemento para cubrirla. Esto ha provocado el “estrangulamiento” de la vía auxiliar, quitando espacio para la circulación de vehículos.

Ayer en horas de la mañana se observó a un grupo de obreros, a la altura del cementerio San Miguel Arcángel, construyendo lo que sería un sardinel, ocasionando que la vía auxiliar de dicha zona quede estrangulada, para cubrir los tubos de Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE) de la Urb. Ignacio Merino.

Al respecto, el decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Hermer Alzamora, precisó que en estos trabajos se aprecia una “informalidad e improvisación”.

“Para cualquier modificación y cambio se tendría que ver la ficha y que los encargados lo autoricen (...). Para modificar la vía a quien le corresponde debe autorizarlo, no puede uno de buenas a primera de lado unilateral hacerlo, no se puede reducir la vía. Lo que debería hacerse es llevar el tubo por la parte donde no afecte la vía, en este caso entre los sardineles. Todo problema que encuentran en el camino lo están parchando, se nota mucha informalidad”, dijo el decano.