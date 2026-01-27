La Contraloría General detectó presuntas irregularidades en la rehabilitación de la institución educativa N° 15014 Manuel Hidalgo Carnero, en el distrito de Castilla. La obra, que demandó una inversión total superior a los S/ 11.5 millones, presenta deficiencias estructurales visibles, a pesar de haber sido recientemente liquidada.

Durante una inspección física realizada entre el 30 de diciembre de 2025 al 8 de enero de 2026, la comisión de control constató la persistencia de observaciones correspondientes a instalaciones sanitarias y la presencia de fisuras en las veredas de circulación y losas deportivas, en la obra de rehabilitación del colegio N° 15014 Manuel Hidalgo Carnero, pese a que fue recientemente recepcionada y liquidada en el 2025.

Respecto a las fisuras, el documento precisa que algunas superan los 1.5 mm de ancho, excediendo los límites técnicos permitidos y evidenciando un desgaste prematuro en la superficie de rodadura (losa de concreto) de la plataforma deportiva del nivel secundario.

En el caso de las instalaciones sanitarias, los auditores detectaron que el electronivel del tanque elevado de la institución educativa no controla el pagado automático de la electrobomba que impulsa el agua desde la cisterna hacia el tanque elevado.

“Se pudo corroborar, ya que después de unos minutos de iniciar el llenado del tanque elevado, el agua empieza a desbordarse, bajando por la tubería de rebose; y además, la electrobomba permanece encendida pese al llenado del tanque, teniendo que ser apagado de forma manual por el personal de servicio de la institución para evitar el sobrecalentamiento y/o deterioro absoluto de la bomba y, además, del desperdicio del recurso hídrico”, dice el informe.

Mientras tanto, desde su liquidación, 22 de septiembre de 2025, el centro educativo no ha sido transferido a la Dirección regional de Educación Piura para que se encargue de la operación y mantenimiento oportuno de la obra.

Frente a las observaciones, desde la municipalidad de Castilla señalaron que respecto a la no transferencia de la obra a la Dirección Regional de Educación Piura; la subgerencia de Liquidación de Obras viene preparando la documentación requerida conforme la directiva de la materia.

Y, en lo que respecta a las fisuras, dijo que la obra cuenta con una garantía de siete años, contados a partir de recepcionada la misma; es por ello que, en atención a dicha garantía, la entidad a través de la Subgerencia de Obras, ha solicitado al contratista solucionar las deficiencias por vicios ocultos, “hechos presentados con posterioridad a la recepción de obra, siendo el último reporte que a la fecha el contratista se encuentra trabajando en solucionar dichas deficiencias, quedando garantizada la funcionalidad de la infraestructura”, indicaron. ​