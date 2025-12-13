Los comerciantes del centro de Piura reclamaron al gobernador regional Luis Neyra por la obra de pistas y veredas que se ejecuta en plena campaña navideña. Ellos indicaron que no hay empatía por parte de las autoridades.

Varios comerciantes se ubicaron en el Jr. Callao, donde las pistas están destruidas, a fin de expresar su malestar por los problemas que viene dejando la ejecución de esta obra. Ellos indican que más por el comercio, los vecinos se están enfermando por la polvareda que se genera en estas calles. Ellos piden mayor planificación para no perjudicar a los vecinos de esta zona.

“Por nosotros es que usted está ahí sentado (gobernador Luis Neyra), y que no tenga ninguna empatía con nosotros eso es lo que molesta, que mi madre esté viviendo casi más de mes y medio aspirando ese bendito polvo esto es en la calle Apurímac, porque no se ha movido absolutamente nada, está desde octubre y ya estamos diciembre, dos meses y no es así, y esto que mi madre vive en la Apurímac, imagínate en la avenida Grau hay negocios cerrados”, dijo Mariella Vinces.

Asimismo, lamentó que la situación en el centro de la ciudad se haya agrandado pese a que la empresa Jubers SAC se comprometió a no romper las veredas hasta enero y esto ayudaba a que los negocios sigan atendiendo, sin embargo, ayer, en la calle Callao empezaron a destruir las veredas.

“Somos conscientes que queremos ver a una Piura mejor, pero no es dable que nos digan una cosa y luego hagan otra, se comprometieron que hasta el 15 de enero iban a terminar de romper las veredas (calle Callao), pero no, ayer empezaron a romper las veredas, entonces qué somos payasos”, cuestionó la mujer.

Además, indicaron que no están utilizando los equipos adecuados porque el polvo y el desmonte ha quedado en plenas calles perjudicando la libre transitabilidad de los ciudadanos y perjudicando la salud de todos.

“Deben prever todo en simultáneo, por qué tienen que esperar picar una cosa y dejar tirado”, señaló Vinces.

Otra comerciante sostuvo que no es justo que los perjudiquen en plena campaña navideña y sobre todo malogren las casonas que se ven afectadas por la maquinaria.

“El día de ayer (jueves), nos dijeron claramente que hasta el 15 se romperán las veredas, pero parece que no hicieron caso. Pedimos a la empresa se pronuncie otra vez”, sostuvo otra vecina.