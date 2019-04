Con fervor religioso se recordó el sacrificio de Jesús

Síguenos en Facebook

Desde muy temprano, autoridades y cientos de fieles acudieron a la iglesia San Juan Bautista de Catacaos para iniciar las actividades religiosas por la conmemoración de la muerte de Jesucristo, nuestro Señor. Vestidos de luto, ciudadanos llegaron desde diferentes partes del país para participar de la misa y de la tradición que se vive por estos días en la heroica villa.

FIELES

En horas de la tarde, miles de fieles llegaron hasta la iglesia San Juan Bautista, para la misa de descedimiento del Señor, de la cruz al sepulcro, donde se preparó el cuerpo de Cristo hasta la procesión de la noche.

Los visitantes llegaron de diversas provincias de Piura, así como de otras regiones del país, para ser parte de la vida, pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo.

“Hemos venido desde Montero, Ayabaca, por primera vez, para ser parte del Viernes Santo. Mi esposa y mis hijos están aquí. Somos muy devotos de la fe que nos puede dar Jesucristo y de los milagros que puede concedernos como familia”, comentó el poblador Ricardo Zegarra.

A sus 77 años, y con problemas para caminar, Guillermina Espinoza Palomino madrugó para entrar a la iglesia y tomar un lugar en la gran mesa de honor de los 7 potajes.

“Soy neta de Catacaos, muy católica y no me podía perder esta vez. Yo estoy muy delicada, no puedo caminar, pero el señor es bueno con nosotros, él nos concede todo lo que le pedimos”, manifestó la creyente.

DOLIENTE

El doliente de este año, Víctor Hugo Risco Carmen, encabezó las actividades por la muerte del hijo de Dios que empezaron con la exposición del Santo Calvario a cargo de la Hermandad Caballeros del Santo Sepulcro de nuestro señor Jesucristo y la Cofradía Jurada del Santo Cristo.

Con la sagrada insignia de luto, Víctor Hugo Risco Carmen expresó su emoción al ser responsable de las actividades del Viernes Santo, así como del gran compartir de los siete potajes a base de pescado, donde unas 2,500 personas pudieron departir.

“Ser doliente significa el dolor que llevamos cada uno de nosotros y yo represento a ellos. Hace 6 años pedí ser doliente de la Semana Santa, tomé la decisión por los altos y bajos que uno siempre tiene, todos tenemos una forma que agradecer a Dios y esta es la mía. Hoy estamos haciendo un compartir de los siete potajes para todas las personas que se acerquen hasta aquí”, expresó Víctor Hugo Risco Carmen.

La depositaria, Gladys Sosa Feijo, acompañó el luto de la ciudad con el izamiento a media asta de las banderas.

INVOCACIÓN

Por su parte, el alcalde de Catacaos, José Muñoz, expresó que la Semana Santa ha servido para unir a las población y a los funcionarios de la comuna. En ese sentido, invocó a las autoridades a reflexionar y avanzar en la Reconstrucción de todo el distrito.

“Cristo nos ha escuchado y nos ha protegido de más crecientes del río que nos mantenían en constante incertidumbre. Parece que Jesucristo es catanquense. Ya tenemos obras fijas que se van a ejecutar este año, pero igual necesitamos el apoyo de las demás autoridades”, puntualizó.