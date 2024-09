Decenas de vecinos de diferentes sectores del distrito Veintiséis de Octubre marcharon por las principales avenidas para exigir a la Municipalidad Provincial de Piura la derogatoria de la Ordenanza Municipal 387-00-CMPP que impide que estos asentamientos puedan formalizarse.

El dirigente Edwin Merino Criollo dijo que llevan años solicitando la formalización de 40 asentamientos, pero la ordenanza municipal 387, aprobada en noviembre de 2023, impide que puedan formalizar sus viviendas por supuestamente encontrarse en zonas vulnerables y ser consideradas como no mitigables.

“El alcalde Gabriel Madrid y los regidores aprobaron esta ordenanza y desde ese entonces estos pueblos no tiene derecho a sus viviendas, a agua, luz, y mucho menos a desagüe. Es una exclusión total”, señaló Merino Criollo.

Agregó que son pueblos que llevan viviendo por más de 20 años en estas zonas y a la fecha no han podido formalizarse. Se trata de los sectores de Las Lomas de Piura, Armando Villanueva, Ciudad de Dios, parte del sector Aledaños Kurt Beer, entre otros asentamientos.

“Son más de 10,000 habitantes que han sido mutilados. No pueden acceder a los servicios básicos. Las autoridades quieren desalojarlos y reubicarlos, pero no vamos a salir. La urbanización Miraflores se inunda cuando llueve y tiene título de propiedad y estos pueblos que no han sido afectados durante las lluvias no les quieren dar sus títulos, eso es injusto”, dijo.

Finalmente, sostuvo que la ordenanza tiene muchos errores, lo cual deben ser reconsiderados, por lo que piden a las autoridades verificar qué zonas son no mitigables y cuáles no.

Mientras tanto, los vecinos dijeron que las manifestaciones continuarán si las autoridades no consideran su pliego de reclamo para dejar de vivir en la informalidad y poder acceder a obras de agua y alcantarillado.