La Contraloría detectó un perjuicio económico de S/ 1 148 471 por presuntas irregularidades con las cartas fianza que entregaron para la obra de saneamiento en los caseríos Pampa de las Minas y Agua Blanca (Tierra Blanca), en el distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba. Un grupo de funcionarios, exfuncionarios y servidores estarían involucrados.

El informe de Control Específico 018-2024-2-0451-SCE realizado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Huancabamba señaló que los responsables del proceso de contratación no exigieron al consorcio ejecutor de la obra “Mejoramiento, ampliación e instalación del servicio de agua para consumo humano y disposición sanitaria de excretas en los caseríos Pampa de Minas y Agua Blanca (Tierra Blanca)”, la presentación de la carta fianza de garantía de fiel cumplimiento. Posteriormente aceptaron otras cartas fianzas sin aval, por lo que se presume que se favoreció al consorcio ejecutor Agua Blanca.

El documento de Contraloría precisa que dicha garantía se debió presentar antes de la suscripción del contrato, que fue firmado el 18 de octubre de 2022, entre la comuna de Canchaque con el consorcio. Esto procedimiento se tiene que cumplir para proteger a la comuna ante un incumplimiento de las obligaciones.

Además, los funcionarios aceptaron como garantías por adelanto directo y de materiales unas cartas fianzas emitidas por una cooperativa, que se encontraba imposibilitada de otorgar avales y fianzas válidos para procesos de contratación con el Estado, por lo que se financió de manera irregular al contratista con S/ 1 244 987 por pagos de adelantos.

El 3 de noviembre de 2022, la jefa de la Unidad de Abastecimiento remitió a la jefa de la Unidad de Contabilidad, Presupuesto y Control Patrimonial el expediente de pago, adjuntando la orden de Servicio por S/ 4 149 959, documento que fue recibido por la Gerencia Municipal, Contabilidad y finalmente a Tesorería para su giro correspondiente.

Luego, solicitaron extemporáneamente la renovación de las cartas fianza, pero no pudieron ejecutarse por encontrarse vencidas.

VER MÁS: Clausuran y multan siete locales en Piura por infringir normas municipales

Cabe señalar que no solo dejó desprotegida financieramente a la entidad, sino que a la resolución del contrato no se logró cubrir el monto total que correspondía. Tampoco las otras cartas presentadas permitieron recuperar el saldo no amortizado, lo cual generó el perjuicio.

Se identificó la presunta responsabilidad penal de tres personas, entre funcionarios y exfuncionarios de las áreas de Abastecimiento y Control Patrimonial, Tesorería y un asesor legal externo.

Al respecto, el alcalde del distrito de Canchaque, Jilmer García Ramos, dijo que este perjuicio se atribuye a presuntas irregularidades cometidas por funcionarios municipales de la gestión anterior (2019-2022), quienes habrían favorecido al contratista al no exigir garantías adecuadas y aceptar cartas fianzas irregulares.