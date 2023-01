El cuadro de Alianza Atlético de Sullana celebra hoy sus 103 años de vida institucional y para ello ha programado diversas actividades a realizarse junto a sus hinchas, simpatizantes y periodismo deportivo.

A las 9:30 am. se develará el letrero luminoso en su local institucional (Av. Santa Rosa 601), luego a las 10:30 am, se colocará la primera piedra en la futura sede deportiva en la carretera a Cieneguillo (Ex planta lechera),.

LA NUEVA PIEL

Posteriormente en el Hotel Ruval´s la directiva encabezada poor Lander Alemán presentará la camiseta oficial que lucirá este año en el torneo de la Liga 1-2023.

Asimismo se firmará el convenio con los directivos de la Caja Sullana por todo el 2023, siendo su sponsor principal y culminará con una conferencia de prensa.