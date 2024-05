Tras la muerte de José Augusto Chero Elías (35 años) durante un accidente donde participaron dos camionetas, cuyos conductores se dieron a la fuga, sus familiares, antes de llevar el cuerpo al cementerio, protestaron en el exterior de la comisaría Ciudad del Pescador, en Paita Alta, para exigir justicia.

Los familiares de José Chero, entre lágrimas, pidieron justicia por la muerte del padre de familia que deja tres hijos en la orfandad. El accidente ocurrió la madrugada del último domingo en la vía Sullana-Paita.

“Solamente exigimos que se haga justicia, que sean conscientes que deja a tres niños en la orfandad, una esposa llorando y una madre angustiada por no ver por última vez a su hijo. Queremos justicia, no somos animales somos personas, no debieron abandonarlo, debieron ayudarlo”, dijo una familiar.

Los manifestantes pidieron a los efectivos de la comisaría continuar con las investigaciones, ya que hay un detenido y el otro se encuentra como no habido, pero ya estaría identificado.

“Al detenido, que diga la verdad por favor. Pedimos que al detenido no lo suelten. Al señor Paredes ponerse a derecho con la justicia, cómo lo va a abandonar en esas circunstancias, ya ustedes debieron hacerse responsables señor, no abandonar en el acto”, insistió la familiar.

A su salida de la comisaría para trasladar el cuerpo de su esposo al cementerio San Francisco de Asís, en Paita, Ericka Lazo, llorando, pidió justicia por su muerte.

“Justicia para mi esposo. Que caiga todo el peso de la ley”, dijo la acongojada madre de tres niños.

Asimismo, la población exigió prisión preventiva para los responsables del accidente, ya que lo abandonaron a su suerte.

Mientras tanto, uno de los agentes de la dependencia policial salió a recibir a la población y aseguró que se investiga para dar con los responsables.