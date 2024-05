El incremento a S/11,000 por gastos de asignación por función parlamentaria a los congresistas de la República que serán gastados en la semana de representación, sumado a los S/15,000 de sus sueldos mensuales, viene siendo muy cuestionada por los expertos y población y, más aún, en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

Al respecto, el especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Piura (UDEP), Guillermo Chang, cuestionó dicho aumento, ya que el Congreso está abusando de su poder y lo que está haciendo es muy escandaloso, ya que los policías, profesores, militares y otros trabajadores siguen ganando igual y muy poco. Esto sumado al descontento de la ciudadanía hacia los 7 congresistas de la región Piura.

“El problema general del Congreso es que está abusando de su poder, porque el Parlamento no es un poder técnico, sino que es la representación popular. (...) No sé de dónde viene tanto aumento de la clase política, cuando el grueso de los problemas del Perú que necesitan, son técnicos y no políticos. Entonces, se necesitan obras públicas, carreteras, adecuada gestión del gasto público. No necesitamos más políticos, ni ampliar el gasto en los políticos, porque los médicos, políticos, militares, profesores y otros más, siguen cobrando igual. Me parece (el aumento) muy escandaloso”, dijo Chang.

Explicó que, a pesar que el país no está bien, a los legisladores no les importa. “Es una falta de empatía a la sociedad a la cual representan. Si el país iría bien no pasaría nada, pero acá el país no va bien”, añadió Chang.

Indicó que hay un descontento popular hacia los congresistas que representan a la región Piura. “Los congresistas son elegidos para representar, fiscalizar y legislar. No legislan en temas locales como puede ser en municipios o gobiernos regionales. Sin embargo, lo que sí pueden hacer es fiscalizar esos niveles y eso es lo que no está ocurriendo en la región Piura. Hay un descontento popular. Ahora con lo de la obra pública del parque Santa Ana (en Piura) y es evidente que es una obra que no cumple con los todos los requisitos técnicos y sociales para realizarse y la municipalidad está empeñada con esto. Y no se escuchan a congresistas”, dijo.

Además, señaló que los congresistas por Piura no estarían trabajando en cuanto al FEN. “¿Se escuchan a congresistas que estén fiscalizando los posibles planes de contingencia del Fenómeno El Niño? Ya estamos mayo y hemos salvado el pellejo otro año más, pero, ¿tenemos que vivir así el próximo año? Tampoco se escuchan a congresistas que estén viendo la gestión del agua potable y el servicio educativo en la región (Piura). Entonces, su desaprobación va acorde con esa ausencia de ejecución de sus funciones de fiscalización en la región (Piura)”, indicó Chang a Correo y añadió que habría un acuerdo entre el Ejecutivo y Legislativo para acabar su período y puedan cobrar sus sueldos.