Un ciudadano de nacionalidad colombiana, identificado como Diego Escudero López, fue detenido por las autoridades tras ser acusado de atropellar y abandonar a una agente del Serenazgo en el distrito de Veintiséis de Octubre, en la región Piura.

La víctima fue identificada con las iniciales Kati H. Ch., quien sufrió graves lesiones luego de ser impactada por una camioneta durante la madrugada.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:37 a.m. a la altura del centro comercial Precio Uno, ubicado en la avenida Grau.

Cámaras registraron el momento del atropello

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, el conductor de la camioneta de placa PN4-095 embistió a la trabajadora municipal y continuó su marcha sin detenerse para brindarle ayuda.

Las grabaciones forman parte de las evidencias que vienen siendo evaluadas por las autoridades para esclarecer las circunstancias del accidente.

Tras el impacto, la agente quedó tendida en la vía con heridas de consideración y fue auxiliada de emergencia.

Operativo permitió capturar al sospechoso

Luego de conocerse el hecho, la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre activó un operativo conjunto con efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Las labores de búsqueda se extendieron por varios sectores de la ciudad hasta que las autoridades lograron ubicar al vehículo involucrado.

Tras una persecución, el presunto responsable fue interceptado en la carretera Panamericana.

Investigación quedó a cargo de la Policía

Luego de su intervención, Diego Escudero López fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias de ley.

La Policía y el Ministerio Público determinarán las responsabilidades del caso y evaluarán los delitos que podrían imputarse al conductor por el atropello y la posterior fuga.

Mientras tanto, se espera un reporte médico oficial sobre el estado de salud de la agente herida.

Datos clave

El accidente ocurrió a las 5:37 a.m.

La víctima es una agente del Serenazgo del distrito Veintiséis de Octubre.

El hecho se registró en la avenida Grau, cerca del centro comercial Precio Uno.

El conductor fue identificado como Diego Escudero López.

La camioneta involucrada tiene placa PN4-095.

El sospechoso fue capturado tras una persecución en la carretera Panamericana.

El caso es investigado por la Policía Nacional del Perú.