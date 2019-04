Detienen a hombre acusado de acoso

Síguenos en Facebook

El personal de la comisaría de Sechura detuvo a un hombre acusado de acosar a una joven en reiteradas oportunidades.

El presunto acosador fue detenido la noche del lunes por los agentes policiales, siendo identificado como Henry Omar Amaya Panta (38).

Según la denuncia interpuesta por la agraviada de iniciales M. N. R. T. (19), el hombre la esperaba todos los días en el terminal de Sechura, cuando volvía de la universidad.

Según se conoció, la joven ya había denunciado a Henry Omar Amaya Panta, en diciembre del año pasado, por el mismo motivo.

“Me decía: si no eres mía no serás de nadie. Por culpa de este señor he dejado mis estudios, tengo problemas. Me amenaza constantemente, me dice cosas obscenas . Yo ya hice mi denuncia y el señor sigue libre”, expresó la joven estudiante.

Según la Policía, el presunto acosador haría uso de una trimóvil para seguir a su víctima a todos lados. El detenido fue puesto a disposición de los agentes de la comisaría de Sechura para las investigaciones.