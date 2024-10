Un grupo de docentes de institutos y escuelas superiores de Piura reclamó por el descuento del 50% de sus sueldos. La deducción se aplicó supuestamente porque acataron una huelga de agosto a septiembre; sin embargo, la huelga fue por dos semanas.

Los maestros indicaron que los descuentos son desde 400 soles hasta 1500 soles, por lo que piden a la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP)solucionar este problema y se desembolse los haberes de cientos de maestros.

Dijeron que la huelga no ha sido ilegal, por lo que no entienden por qué la DREP descontó ese dinero a los profesores.

Agregó que los maestros de las escuelas y tecnológicos de esta ciudad han presentado un cronograma para la recuperación de clases, por lo que no es válido el descuento de sus salarios.

“El Ministerio de Educación no ha declarado ilegal la huelga, por eso reitero que es un abuso, reitero al gobernador y al director (DREP) que se haga el desembolso. El ministro de Educación dijo públicamente que no iban a haber descuentos porque la huelga es justa. En otras ciudades no hay descuentos, solo a Ica, Moquegua y Piura”, dijo Daniel Rivas Chavesta, secretario General del Sindicato de Docentes de Educación Superior de Piura

Los maestros amenazaron con radicalizar su medida de lucha en caso no se logre la recuperación de sus sueldos, además de iniciar las acciones legales contra el director regional y funcionarios que tengan responsabilidad por este descuento.

Por su parte, la DREP dijo que en cumplimiento de la normativa vigente y a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo, se ha dispuesto que los directores generales de los institutos tecnológicos presenten un informe detallado, respaldado con evidencias, sobre las horas efectivas de trabajo recuperadas por los docentes que participaron en la huelga.