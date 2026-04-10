Con el objetivo de proteger la salud de la población, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura alertó sobre los riesgos del consumo de agua no tratada, en un contexto de incremento de enfermedades diarreicas en la región.

La coordinadora de la Etapa de Vida Niño, Lic. Enf. Amariles Azañero Suárez, explicó que el agua proveniente de canales de riego es considerada “agua cruda”, ya que contiene sedimentos y microorganismos no visibles que pueden afectar gravemente la salud, especialmente en niños y adultos mayores. Su ingesta sin el debido tratamiento puede ocasionar infecciones gastrointestinales y cuadros severos de deshidratación.

Ante esta situación, la Diresa recomendó a la población adoptar prácticas seguras para el consumo de agua, como hervirla durante al menos tres minutos o desinfectarla con dos gotas de lejía por litro. Asimismo, enfatizó la importancia del lavado frecuente de manos con agua y jabón como medida clave para prevenir enfermedades transmisibles.

De igual manera, la entidad informó que viene articulando acciones con los gobiernos locales y empresas prestadoras de servicios de saneamiento, a fin de garantizar que el abastecimiento de agua mediante cisternas cumpla con los niveles de cloro residual establecidos por la normativa sanitaria vigente, asegurando su calidad e inocuidad.

Finalmente, las autoridades de salud exhortaron a la ciudadanía a evitar la automedicación y acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas, para recibir atención oportuna, segura y de calidad.