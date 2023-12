Hoy, martes 26 de diciembre, los trabajadores de la Salud de primera línea, ex CAS COVID de la Sub Región de Salud “Luciano Castillo Colonna” de la provincia de Sullana, realizarán un plantó en protesta porque hasta el momento no les pagan sus sueldos del mes de diciembre.

La protesta la realizarán esta mañana en la sede de la avenida Champagnat, a pocos metros de la avenida José de Lama, donde, además, informaron que les adeudan sus gratificaciones por Navidad.

Asimismo, en Piura, los docentes e integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú (SUTEP) Piura, protestarán en el frontis del Gobierno Regional, pidiendo también el pago de sus salarios.