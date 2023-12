La fiscalía continúa con las diligencias en el caso de los cinco policías detenidos quienes permanecen con detención preliminar de 72 horas. Según la carpeta fiscal, el efectivo William Castillo León es quien insistió en la liberación del requisitoriado y solicitó a sus colegas no presentar el acta sobre lo sucedido.

La fiscal provincial Fyorella Montero Talledo, del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, continúa con las diligencias en el caso de los cinco policías detenidos en la comisaría de Castilla, acusados de cobrar una “coima” de 4 000 soles y liberar a un requisitoriado. Los detenidos cumplen una detención preliminar de 72 horas, el cual vence este miércoles 20 de diciembre.

Según la carpeta fiscal 8846-2023-1, el suboficial de primera PNP William David Castillo León tomó de conocimiento que el efectivo Anthony T. C había elaborado el acta de ocurrencia policial dando a conocer los hechos (detención de requisitoriado), pero pidió no hacerle “daño” porque le habían dado 5 000 soles y le daría su parte, pero se habría negado por lo que Castillo lo siguió hasta la comisaría de familia en compañía del teniente PNP William Cruz Pacheco (oficial de permanencia de la comisaría de Castilla) donde se encontraba la encargada de investigación de violencia familiar de Castilla a quien le pidió Castillo se retire para pedirle nuevamente que no le haga “daño”.

Horas más tarde, el agente Castillo León se acercó hasta el Área de Investigaciones de Faltas y Delitos para insistir que no presente el acta. El documento también precisa que el SO3 PNP Oscar Cornejo le habría manifestado que Castillo León quería darle 4 000 soles para que no lo haga.

El acta fue ingresada el mismo 2 de julio a las 19:53 y fue cuando el comisario de Castilla procedió a la detención de William Castillo León.