De acuerdo con las diligencias y el trabajo del equipo especial de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, se conoció que el crimen del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, se planificó a mediados del mes de mayo del presente año.

Según el expediente N° 03237-2026-1-2001-JR-PE-02, se conoció que tras las tomas de declaraciones a diversas personas, trabajadores y otros, informes periciales, actas de visualización de videos, entre otras diligencias realizadas en coordinación con el equipo especial de la División de Investigación de Homicidios (Dirincri) de Lima, se tuvo conocimiento que el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, fue planificado a partir de mediados de mayo de este año.

“Dicha operación habría comenzado cuando César Augusto Sánchez Cornejo, alias “La Muerte”, coordinó con Jhon Darwin Ponce Torres, alias “La Pájara”, a fin de que viaje y se reúna en Chimbote con el sicario Fabricio Sebastián Fiestas Susanivar (18 años), conforme se corroboraría con los registros de la empresa América Express”, reveló una fuente confidencial a Correo, sobre la muerte del alcalde Febre Calle.

Agrega que ambos llegaron a Piura, dirigiéndose al inmueble ubicado en la manzana A del asentamiento San Martín del distrito de Veintiséis de Octubre, donde estaría residiendo “Pacholo”, con la finalidad de ocultar al sicario Fabricio S.F.S., hasta el día 21 de mayo, que asesinaron a Víctor Febre.

“Tras vigilar su ingreso y posterior salida de la municipalidad, estas personas siguieron la camioneta edil y reportaron la ruta en tiempo real a los ejecutores. Luego a las 14:00 horas, Jhon Darwin Ponce Torres, conduciendo una motocicleta negra de placa 5622-RM, habría interceptado el vehículo en la Mz. B lote 06 de la UPIS Ricardo Palma, permitiendo que el sicario F.S. efectuara múltiples disparos con un arma calibre 38 Auto, matando instantáneamente al alcalde. Como consecuencia de ello, el chofer Jorge Luis Chau Aranda resultó gravemente herido y logró conducir la camioneta —que presentaba ocho impactos de bala— hasta el centro de salud San Sebastián, desde donde fue evacuado al Hospital Cayetano Heredia debido a la gravedad de sus heridas”, añadió la fuente a diario Correo.