El Instituto Peruano de Oftalmología (IPO) de la Red Asistencial EsSalud Piura se consolidó como el establecimiento líder en el país tras realizar con éxito 10 trasplantes de córnea en lo que va del año.

El director de la entidad Dr. Juan José Flores Dioses, destacó que este logro fue posible gracias al fortalecimiento institucional y a la solidaridad de las familias de los donantes que respetaron el “Sí” en el Documento Nacional de Identidad.

“Estos trasplantes fueron posibles gracias a la noble decisión de las familias de los donantes, quienes aceptaron la procura respetando la voluntad expresada en vida por sus seres queridos en el Documento Nacional de Identidad, con un Sí a la donación voluntaria de órganos y tejidos”, señaló.

El funcionario expresó su profundo agradecimiento a las familias donantes por este gesto solidario que permitió devolver la esperanza y mejorar significativamente la calidad de vida de diez asegurados que permanecían en lista de espera para recibir una córnea.

“Cada donación representa una nueva oportunidad para que una persona vuelva a ver, recupere su independencia y retome sus actividades cotidianas. Es un acto de amor que transforma vidas”, enfatizó.

Del total de asegurados beneficiados, el 60 % fueron varones y el 50 % adultos de entre 40 y 64 años. Asimismo, por su alcance macrorregional, el 60 % de los pacientes provino de Piura, el 20 % de Lambayeque, el 10 % de Cajamarca y el 10 % de Tumbes. Las cirugías de alta complejidad estuvieron a cargo de los oftalmólogos Luis Sulca, Miguel Flores, Irma Chunga y Nilton Cieza.