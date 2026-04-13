La Municipalidad Provincial de Piura llevó a cabo un taller de integración y articulación de los servicios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el marco del lanzamiento de la estrategia “Prevenir para Proteger”, con la participación de diversas instituciones y actores locales.

Esta estrategia busca fortalecer el trabajo conjunto entre entidades para prevenir la violencia, especialmente la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Para ello, promueve acciones de sensibilización, detección oportuna, atención integral y protección de casos, involucrando activamente a los actores del ámbito local en la defensa de los derechos de la población más vulnerable.

La jornada, desarrollada bajo la modalidad de charla y conversatorio, fue organizada por la DEMUNA de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, con el objetivo de consolidar una respuesta articulada frente a la violencia que afecta a la niñez y adolescencia.

Durante la actividad, se abordaron herramientas, lineamientos y acciones clave orientadas a mejorar la detección temprana de casos, garantizar una atención integral y reforzar los mecanismos de protección, promoviendo una coordinación efectiva entre los servicios y el compromiso de las instituciones participantes.

Con esta iniciativa, la Municipalidad Provincial de Piura reafirma su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes, impulsando espacios de trabajo conjunto que permitan prevenir la violencia y garantizar su bienestar en toda la provincia.