El proyecto de masificación de gas está entrampado

Síguenos en Facebook

El proyecto de Masificación de Gas para la región Piura se encuentra entrampado porque hasta el momento está judicializado, ya que en dicho trámite de solicitud de concesión iniciado por la empresa Gasnorp, fue incluido una concesión que tenía la empresa Gastalsa, referente al distrito de Pariñas.

LA HISTORIA

Todo el problema empezó en el año 2009, cuando el Ministerio de Energía y Minas le caducó la concesión a la empresa Gastalsa. Dicha empresa defendió su derecho y acudió al Tribunal Constitucional, ente que se pronunció diciendo que sí existía litis a seguir, pero en otra instancia, es así que Gastalsa acudió al Juzgado Civil de Talara, en donde le admitieron su demanda de contencioso administrativo, en mayo del 2011.

Es así que en el año 2011, Gastalsa inició su proceso judicial y el Juzgado Civil de Talara, luego de más de 5 años, emite sentencia declarando fundada la demanda a Gastalsa, devolviéndole la concesión del distrito de Pariñas y fue en apelación a la Sala Civil Superior de Sullana y esta la declara nula pero por un tema de forma y no de fondo, estando pendiente el pronunciamiento del Juzgado Civil de Talara, quienes tiene que sanear el proceso y emitir sentencia.

PIDE ANULACIÓN

El 18 el marzo del presente año, el propietario de la empresa Gastalsa, David García Niño, solicitó que se anule de oficio la Resolución N° 03 de la Sala Civil Superior de Sullana, en el extremo que deja sin efecto la Medida Cautelar a favor de su empresa.

Se debe recordar que Gastalsa obtuvo la medida cautelar porque en primera instancia tuvo una sentencia favorable de recuperar la concesión de gas en el distrito de Pariñas. Esta medida cautelar fue en apelación por diversos pedidos, una por la oposición que presentó el Ministerio de Energía, otra por haber suspendido sus efectos y la última al haber sido declarada infundada la solicitud de que se declare firme y consentida al no haberse apelado. Por estos puntos fueron en apelación a la Sala Civil Superior y por los cuales la Sala Superior debió pronunciarse, debiendo dejar al juzgado de origen resuelva otros pedidos, si de ser el caso el levantamiento de la medida cautelar.

SIN MOTIVACIÓN

En la solicitud de nulidad, la empresa Gastalsa menciona que la Sala Civil ha extralimitado sus funciones. La mencionada Sala tampoco ha expresado los motivos o razones jurídicas por los cuales, lo incluye en la resolución, es decir la Resolución N° 3 no está debidamente motivada.

El Ministerio de Energía y Minas ha sido claro, ha manifestado que respetará lo que diga el Poder Judicial al encontrarse judicializado, decir lo contrario sería un escándalo, menciona García Niño, gerente general de Gastalsa.

Hasta la fecha, Gasnorp no cuenta con la concesión del departamento de Piura, ya que es un mero trámite de solicitud, que desde un inicio es nulo de pleno derecho al haber iniciado encima de otra concesión que se encuentra judicializada. Frente a esto, García Niño afirma que Gasnorp no cuenta con la legitimidad para estar como Litisconsorte para estar en su proceso, porque no tiene la Resolución Suprema que le hayan otorgado la concesión y es bien difícil que el Ministerio de Energía y Minas trasgreda poderes que son autóctonos, como es el Poder Judicial.

OBSTRUCCIÓN

“Cuando nosotros ganamos en primera instancia, ellos saltaron y empezaron a obstruir nuestro proceso sin tener la legitimidad, y no entendemos por qué el Ministerio de Energía y Minas permite toda esta aberración, teniendo un informe de Auditoría N° 016-2017-2-0054 de la Contraloría en donde dispone que se inicie las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades en los funcionarios y servidores del Ministerio de Energía y Minas comprendidos en las observaciones del Proceso de solicitud de Concesión para el Departamento de Piura”.

“Nosotros tenemos el derecho de preferencia para ampliar nuestra concesión en todo el Departamento de Piura, y estamos consorciados con el mejor grupo sudamericano para llevar el gas a los más pobres de la región Piura. Y no como el dueño de Gasnorp que es Promigas, que es dueño de Calidda en Lima, y hasta la fecha Lima lleva esperando más de 17 años para que los usuarios domésticos cuenten con gas a domicilio, porque de los 43 distritos que tiene solo han cumplido con 4 o 5 distritos”, menciona David García Niño.

NO CUMPLE

Asimismo, menciona que Gasnorp es dueño de Gases del Pacífico, que tiene una mega concesión desde Barranca hasta Chiclayo, Cajamarca, Trujillo, Lambayeque, y ha sido observado por Osinergmin, ya que en su plan de masificación de 29,000 conexiones, ha terminado el plazo y solo ha cumplido con menos de 5 mil conexiones.

“Y el Ministerio permite que este monopolio de concesiones no cumplan y todavía las quiere premiar queriendo quitar la única concesión que queda de propiedad de peruanos y de la región Piura, porque ya todo el territorio del país ya fue entregado a empresas extranjeras”, finaliza el propietario de Gastalsa, David García Niño.