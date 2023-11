Los integrantes de la peligrosa y temible organización criminal “El Tren de Aragua” vienen sembrando terror en Piura, en especial entre los empresarios de la Zona Industrial. Uno de ellos denunció que desde hace varios meses viene siendo extorsionado y usa hasta chaleco antibalas, pues le aseguraron que su cabeza “ya tiene precio”, por no pagar mil soles semanales.

De acuerdo a la información a la que Correo tuvo acceso, son más de 10 empresarios de la Zona Industrial dedicados a rubro de discotecas que vienen siendo extorsionados y a quienes les exigen la suma de S/1,000 mensuales para no atentar contra sus negocios, su vida y los integrantes de sus familias.

Uno de ellos denunció que a pesar que llaman a la Policía cuando los integrantes del “Tren de Aragua” llegan a sus negocios, nunca los apoyan.

Precisamente a uno de estos empresarios hace unos días le lanzaron una bomba molotov a su camioneta que se encontraba estacionada en el exterior de su local porque no había cancelado los mil soles que le exigen.

A otro empresario también le han baleado su casa y dinamitado su vivienda porque no les canceló “la cuota” el último mes.

“Buenas noches, por aquí estamos nosotros los T.D.A (Tren de Aragua). Es mejor que te comuniques con nosotros porque ya sabemos todo de ti...es mejor que te alinees con nosotros y pagues semanal...ya que todo Piura va a estar alineado con nosotros, de lo contrario haremos acto de presencia en su local”, dice uno de los mensajes de texto enviados por un sujeto que se identifica con el apelativo de “El Oso” y que ya habría sido intervenido en una ocasión por la Policía.

En otro mensaje de whatsApp, los delincuentes les envían un video enseñándoles una granada tipo piña donde les dicen: “Ya sabes como solucionamos los problemas si no pagas, no andamos jugando, si no pagas solucionaremos con otro método”.

Uno de los empresarios precisó que actualmente usa un chaleco antibalas y tiene seguridad personal.

“Los empresarios estamos desesperados porque a uno de nosotros le han quemado un vehículo, le han disparado en su casa. Nos piden un cupo semanal de mil soles, le hemos pedido apoyo a la Policía y no nos hacen caso, siguen las extorsiones, tenemos miedo. Yo ando con chaleco, no puedo estar tranquilo ni en mi casa porque amenazan con matar a mi familia”, afirmó.