Una banda de delincuentes viene exigiendo la suma de 20 mil soles al virtual rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), José Ordinola Boyer, para no atentar contra su vida y los integrantes de su familia.

El reciente ganador de las elecciones en la UNP, José Ordinola Boyer, llegó hasta la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) acompañado de un seguridad particular, para denunciar que desde hace varios días viene recibiendo llamadas y mensajes extorsivos.

“En la primera extorsión me envían mensajes donde me indican que pertenecen a una organización criminal que se llama Los Malditos del Norte, donde me amenazan de muerte y me dicen que tengo que cancelarles S/20 mil”, explicó Ordinola Boyer.

El virtual rector no descartó que las extorsiones guardarían relación con las últimas elecciones en la UNP. “No me cabe la menor duda, qué casualidad que llega exactamente después de las elecciones cuando se está viendo que soy el virtual ganador. Lo tomo con mucha cautela y tranquilidad a pesar que están amenazando a mi familia”, dijo.

Explicó que son mensajes por WhatsApp en el que le envían un video donde percutan un arma de fuego y lo amenazan. “Me dicen que me están siguiendo y tomando fotos, no ha ocurrido ningún atentado, solo las amenazas. Temo por vida, pero tengo que guardar la tranquilidad”, indicó Ordinola.

Reveló que la segunda extorsión vendría de una organización internacional. “Ya puse la denuncia, ahora me piden 10 mil soles, en la primera fueron 20 mil soles. Llegan videos y mensajes de texto. Me dicen que utilizarán una granada, que van a atentar contra la vida de mis hermanos”, puntualizó. No descartó que las amenazas vendrían de las personas que han estado manejando la UNP.