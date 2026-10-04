El Jurado Electoral Especial (JEE) de Sullana desplegó 486 Fiscalizadores de Local de Votación (FLV) hacia las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca con el objetivo de contribuir a la transparencia y legitimidad de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

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La jornada comenzó con el despliegue hacia Ayabaca, la provincia más alejada de la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Sullana y la que presenta mayores dificultades de conectividad debido a las lluvias y a sus condiciones geográficas.

Posteriormente, se realizó el desplazamiento hacia Talara, segunda provincia más alejada de dicha sede. También efectuaron el despliegue hacia todos los locales de votación de la provincia de Sullana y sus centros poblados.

Cabe señalar que los FLV supervisarán el desarrollo de la jornada electoral en cada local de votación y mesa de sufragio. Su labor abarcará una jurisdicción que comprende 487 641 electores, 1 665 mesas de sufragio y 179 locales de votación, distribuidos en 24 distritos y 25 centros poblados.

Asimismo, en articulación con la ODPE Sullana, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, y conforme a las competencias de cada institución, los fiscalizadores contribuirán a mantener la cadena de custodia del material electoral durante el despliegue, la jornada electoral y el repliegue, de modo que se garantice la transparencia y legitimidad del proceso.