Por nueve meses será internado un ciudadano venezolano luego que el Poder Judicial le dictó prisión preventiva mientras duren las investigaciones como presunto autor de los delitos de receptación agravada y extorsión.

El Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, a cargo de la fiscal provincial Nimia Borrero Pulache, obtuvo 09 meses de prisión preventiva contra el ciudadano venezolano, Franklin José Briceño Bracho (23), investigado como presunto autor de los delitos de receptación agravada y requerimiento extorsivo.

La medida fue sustentada por la fiscal adjunta provincial Imazuma Oderay Córdova Reyes, quien presentó graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con ambos delitos, además de una prognosis de pena superior a los cinco años y la existencia de peligro de fuga y de obstaculización del proceso.

El venezolano fue intervenido el pasado 28 de junio durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de la comisaría de San Martín, cuando conducía una motocicleta que registraba requisitoria vigente por el delito de hurto. Al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga, siendo posteriormente reducido y detenido.

Durante el registro personal, se encontraron en su poder un teléfono celular, 09 chips telefónicos de distintas empresas operadoras y dos hojas manuscritas con diversos números telefónicos.

Las diligencias efectuadas por personal especializado de la sección de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura permitieron establecer que uno de los números hallados estaba vinculado a una investigación por requerimiento extorsivo en agravio de un empresario piurano, quien venía recibiendo amenazas mediante mensajes de WhatsApp contra él y su familia.

Tras evaluar los fundamentos expuestos por el Ministerio Público, el Juzgado declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de nueve meses, tiempo durante el cual la Fiscalía continuará con las diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales que correspondan.

La policía informó que el venezolano pertenecería a una peligrosa banda de extorsionadores, cuyos integrantes ya han sido plenamente identificados y que estarían inmersos en varias extorsiones a empresarios piuranos.