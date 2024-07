El especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Piura (UDEP), Guillermo Chang, señaló que nuestro país no tiene suficiente personal policial ni militar para custodiar la frontera y más aún, en la región Piura, que tiene más de 1,500 kilómetros y gran parte de ella no tiene control. Esto, tras el inicio del control migratorio donde los ciudadanos venezolanos deben presentar visa y pasaporte para ingresar a Perú.

Guillermo Chang indicó que esta medida busca, por parte del Gobierno Central, luchar contra la delincuencia de los extranjeros, pero no es la indicada. “(...) Me parece que, la medida busca un modo de combatir la delincuencia en el país por parte de extranjeros. Bajo ese supuesto, esta medida no es la indicada por varias razones”, indicó.

En ese punto, Chang explicó que la frontera con Ecuador, por la región Piura, es amplia.”Por un lado, nuestras fronteras son difíciles de custodiar dada la complejidad geográfica de nuestro continente. Por otro lado, no creo que exista personal policial o militar suficiente para cuidar los 7,073 kilómetros de frontera. Solamente la frontera piurana con Ecuador, son 1,529 kilómetros y gran parte de ella no tiene control. Finalmente, es importante recordar que la delincuencia no tiene nacionalidad. La solución debe ir por otro lado”, señaló Chang.

Detalló que, para combatir la delincuencia extranjera en nuestro país, deben unirse varias instituciones. “(...) La labor de Migraciones es preventiva, exigiendo que no existan antecedentes penales. Sin embargo, la principal labor es de cuatro instituciones: Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial e Instituto Nacional Penitenciario. A ellos les corresponde que un delincuente extranjero sea detenido, juzgado y, de ser el caso, encarcelado. Sin embargo, lo mejor sería que el delincuente sea expulsado del Perú y cumpla la condena en su país de origen”, dijo.

Añadió que el caso venezolano es complejo, porque la situación de este país no tiene solución a corto plazo. Incluso, las crisis en países vecinos como Ecuador, Colombia o Bolivia, aun cuando son de naturaleza distinta, puede impactar también en el Perú.

“Lo mejor sería idear un procedimiento para regularizar la situación de los venezolanos en nuestro país, ya sea ilegales o indocumentados. Eso facilita que los buenos venezolanos puedan integrarse en el mercado laboral o emprender negocios. Por otro lado, es más fácil controlar y expulsar a los malos elementos del país. Es obvio que muchos no se van a ir y la ilegalidad puede provocar situaciones delictivas. Esta medida es necesaria porque no se pueden controlar las fronteras”, enfatizó Guillermo Chang a diario Correo.

Desde el último 2 de julio, los ciudadanos venezolanos que pretendan ingresar a territorio peruano, deberán contar con un pasaporte ordinario vigente y visa peruana, según la última disposición que emitió la Superintendencia Nacional de Migraciones que fue publicada en El Peruano.