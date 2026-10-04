El Instituto Peruano de Oftalmología (IPO) de la Red Asistencial Piura de EsSalud continúa transformando vidas. En lo que va del 2026, sus especialistas han realizado 25 trasplantes de córnea, permitiendo que decenas de pacientes recuperen la visión, la independencia y la oportunidad de volver a desarrollar sus actividades cotidianas.

Este importante logro consolida al IPO como uno de los principales centros especializados del país en trasplantes de córnea, gracias al trabajo de sus profesionales de salud y al gesto solidario de las familias que decidieron donar órganos y tejidos.

Estas intervenciones han permitido brindar una nueva oportunidad a pacientes que durante años permanecieron en lista de espera con graves problemas visuales. Según información del IPO, cada trasplante representa una posibilidad real de recuperar la visión y mejorar significativamente la calidad de vida de los asegurados.

Sin embargo, la necesidad sigue siendo enorme. Más de 6 mil personas esperan una córnea a nivel nacional, mientras que en Piura más de 152 mil ciudadanos han expresado en su DNI su voluntad de donar órganos y tejidos, un acto de solidaridad que puede cambiar el destino de muchas familias.

El gerente de la Red Asistencial Piura, Dr. José Augusto Albines Trelles, viene impulsando el fortalecimiento de los servicios altamente especializados de EsSalud, promoviendo mejoras en la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud y respaldando las acciones que permiten ampliar el acceso de los asegurados a tratamientos complejos como los trasplantes de córnea. Su gestión apuesta por una atención oportuna, humana y de calidad para los pacientes de toda la macrorregión norte.

Especialistas del IPO destacaron que la donación de órganos y tejidos constituye una de las expresiones más nobles de solidaridad, pues permite devolver la visión a personas que habían perdido la esperanza de volver a ver. Cada donante puede convertirse en el inicio de una nueva historia para quienes esperan una segunda oportunidad.

Con estos resultados, EsSalud Piura reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la cultura de donación de órganos y tejidos, así como de continuar desarrollando procedimientos de alta complejidad que cambian vidas y devuelven la esperanza a cientos de familias del norte del país.