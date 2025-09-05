Con el lema “Un sí que da vida, Familias que donan, vidas que renacen”, EsSalud Piura inauguró la Semana del Donante de Órganos y Tejidos en el Hospital III José Cayetano Heredia, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de aceptar la donación y reducir el 77% de negativa que aún persiste en el país.

El acto contó con el testimonio de José Timaná Chanduví, profesor jubilado de 67 años, quien perdió la visión a consecuencia de la diabetes y la recuperó gracias a un trasplante de córnea realizado en el Instituto Peruano de Oftalmología.

“Tras dos años de oscuridad, recuperé la vista gracias a la donación. A quienes esperan un trasplante les digo que no pierdan la esperanza, porque sí es posible recuperar la vida”, expresó el paciente, símbolo de esta campaña en Piura.

El director del Instituto Peruano de Oftalmología destacó que, en lo que va del año, se han realizado solo 17 trasplantes de córnea en la región, pese a que existen 374 pacientes en lista de espera y 991 asegurados sometidos a diálisis por insuficiencia renal.

Por su parte, la directora del Hospital III José Cayetano Heredia, Dra. Janet Torres, resaltó la decisión solidaria de las familias que respetan la voluntad de donar:

“Cada donante representa una oportunidad de vida. En EsSalud reafirmamos nuestro compromiso de promover la cultura de la donación y de garantizar procedimientos transparentes y seguros”.

EsSalud Piura recuerda a la población que expresar la voluntad de donar órganos en el Documento Nacional de Identidad (DNI) es un acto de amor que puede salvar hasta ocho vidas y mejorar la calidad de vida de muchas más.