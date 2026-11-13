A un solo grito de justicia, los familiares y amigos del cobrador, Brayan Smith Rivas More, asesinado el martes en Villa Perú – Canadá, realizaron una protesta en el exterior de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura para exigir celeridad en la investigación y que los dos adolescentes detenidos como presuntos implicados en su asesinato no sean puestos en libertad.

Con un cartel en la mano y llorando desconsoladamente, Rosa More, madre de Brayan, suplicó justicia para su hijo que deja dos menores en orfandad.

“Exijo justicia para mi hijo, él era un buen padre. Queremos y necesitamos justicia. Hay dos menores de edad que sufren y que necesitan de su padre, le pido a las autoridades que pongan su mano en el corazón. El sicariato está avanzando, nuestro país es un desastre, anoche mataron a otra madre de familia. Que los delincuentes no queden libres”, manifestó More.

Exigió que los menores de edad intervenidos como presuntos implicados en el crimen de su hijo no queden en libertad. “Se basan porque son menores de edad y los pretenden dejar en libertad y eso no es justo, exijo justicia y que no los dejen libre. Que la fiscal tome en cuenta esta súplica de una madre que exige justicia. Mi hijo no tenía problemas con nadie, era un trabajador humilde, un buen padre, un buen hijo...lo matan porque querían que les paguen”.