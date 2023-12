La fiscal provincial del tercer despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Emérita Fyorella Montero Talledo, presentó al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios el movimiento migratorio de la sentenciada colaboradora eficaz del caso de las maestrías de la Universidad Nacional de Piura (UNP) dictadas en el Ecuador, que coinciden con los investigados en este caso, en el que se encuentran los exrectores y trabajadores de esta casa superior de estudios.

Según el expediente 04210-202 0-11-2 0 01-JR-PE-06 al que Correo tuvo acceso, la Fiscalía integró a su requerimiento acusatorio de este caso, el pasado 29 de noviembre, el movimiento migratorio de la colaboradora eficaz y de los acusados por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso, en agravio del Estado.

En el documento presentado se menciona que uno de los investigados Glicerio Taype Quintanilla, registra 7 salidas a Ecuador, de las cuales 3 salidas fueron en el año 2014, 4 salidas en el año 2015 y una salida en el año 2018.

Otro de los investigados, Juan Francisco Moreano Segovia, tiene 7 entradas a Ecuador, 3 en el año 2014, 2 en el año 2015 y 1 el año 2016.

Cristina Saden Carrión Peña registra 2 ingresos a Ecuador en el año 2012, Patricia Valdiviezo Criollo tiene 25 ingresos a Ecuador, en los años 2016, 2015, 2014; y Gaby Elizabeth Martínez Acha tiene un ingreso el 2019, otro ingreso el 2016, dos ingresos el 2015 y cinco ingresos el 2014.

El ex rector de la UNP, César Reyes Peña, registra en el 2012 y 2014 ingresos y salidas al Ecuador. José Rodríguez Lichtenheldt tiene ingresos y salidas al vecino país del Ecuador desde el año desde el 2012 al 2018.

En el mismo documento de la Fiscalía Anticorrupción, se le imputa a Reyes Peña en calidad de director de la Escuela de Posgrado (período 2012-2014) haberse apropiado para sí de caudales del Estado.

“Para tal fin, incumplió su deber funcional, pues con su anuencia personal de la Escuela de Posgrado (Bertha Temoche, Patricia Valdiviezo Criollo y Gaby Martínez Acha y Reucher Correa Morocho) viajaron a Ecuador a cobrar directamente a los maestrantes ecuatorianos el dinero por concepto de inscripción, matrícula y mensualidad por enseñanza, montos que no estaban establecidos en el TUPA de la UNP, no estableciendo ni promoviendo la difusión de las cuentas bancarías oficiales de la UNP, lo que ayudó a que los ingresos provenientes del pago efectuado por maestrantes ecuatorianos no ingresaran en su totalidad a las arcas de la entidad”, dice.

Además, la Fiscalía precisó que solo con la maestría Promasisorc, que se dictó en Ecuador, la pericia contable determinó la existencia de una diferencia entre lo realmente pagado por los alumnos y lo ingresado a las cuentas bancarias de la UNP.

“Identificando la existencia de perjuicio económico a la UNP por el importe de 352,310 dólares, al no haberse registrado en el sistema de ingresos y recaudación de la referida universidad, el pago por concepto de mensualidad, ni tampoco al haber depositado a la cuenta del banco Interbank de UNP”, indica.