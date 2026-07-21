El alcalde provincial de Piura, Francisco Cevallos López, desmintió haber solicitado un presupuesto de S/20 millones para la construcción de un malecón ribereño y aseguró que esa información “es falsa”. El pronunciamiento surge luego de que el miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, Carlos Neuhaus, afirmara en una entrevista televisiva que la autoridad edil había pedido esos recursos para dicha obra.

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"Yo no he pedido S/20 millones para construir un malecón. Eso es falso“, enfatizó el burgomaestre al rechazar la versión difundida. Cevallos sostuvo que, frente a la inminente llegada del fenómeno El Niño, las prioridades de Piura son distintas y deben concentrarse en reducir el riesgo de desastres que amenaza a miles de familias.

La autoridad edil explicó que el proyecto fue formulado en el año 2023; sin embargo, las condiciones actuales han cambiado sustancialmente. Precisó que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) modificó toda la sección del río tanto del lado de Piura como de Castilla, lo que obliga a replantear la viabilidad de la intervención.“Nuestra principal responsabilidad es atender la emergencia y garantizar el presupuesto para las obras de continuidad”, afirmó la autoridad.

En ese sentido, indicó que los recursos públicos deben orientarse a la limpieza y descolmatación del río Piura, el reforzamiento de las defensas ribereñas y la ejecución de obras de prevención que permitan disminuir el riesgo de inundaciones. “Cada sol debe destinarse a proteger la vida de miles de familias”, remarcó, al señalar que esas acciones representan el compromiso de su gestión.

El alcalde también exhortó a la población a no dejarse llevar por información que, según afirmó, desvía la atención de las necesidades más urgentes de la provincia. Reiteró que su administración continuará priorizando proyectos de prevención antes que iniciativas que no respondan a la coyuntura climática que enfrenta la región.

Finalmente, insistió en que el principal objetivo de la Municipalidad Provincial de Piura es proteger a la población frente a un eventual fenómeno El Niño y garantizar que la inversión pública se destine a obras que reduzcan la vulnerabilidad de la ciudad.