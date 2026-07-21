El alcalde de Piura, Juan Francisco Cevallos, informó que durante la reunión con los alcaldes provinciales de la región Piura y la presidenta electa Keiko Fujimori, se logró dos acuerdos para hacer frente al Fenómeno El Niño Costero, que se prevé en los próximos meses. Además, solicitó S/ 100 millones para culminar proyectos en ejecución, así como ejecutar intervenciones de prevención.

Durante la reunión, las autoridades provinciales expusieron la situación que enfrenta Piura ante el riesgo del Fenómeno El Niño y la necesidad de garantizar la continuidad de proyectos estratégicos para miles de familias.

Al término de la reunión, el alcalde Cevallos informó que se acordó dos decretos de urgencia. El primero destinado a garantizar el abastecimiento de combustible y el financiamiento de operadores para toda la maquinaria que será desplegada en la región para ejecutar trabajos preventivos, como la limpieza y descolmatación del río Piura, drenes y quebradas, con el objetivo de reducir el impacto de las lluvias.

Mientras que, en el segundo acuerdo, buscan asegurar la continuidad de proyectos de inversión pública, especialmente aquellos vinculados al acceso al agua potable, alcantarillado, pistas y veredas, obras que actualmente enfrentan dificultades para recibir transferencias de recursos desde los distintos sectores del Estado.

“Todos los alcaldes tenemos que venir a mendigar por dinero, por presupuesto a Lima. Tenemos que soportar la creación de entidades que son digitadas desde Lima, como ANIN, cuando nosotros los propios piuranos lo que planteamos es la creación de una entidad autónoma dirigida por piuranos, con presupuesto que nace desde Piura”, indicó.

Por su parte, el gobernador Luis Neyra se refirió a la posibilidad de crear un comando único para coordinar las labores de prevención frente al FEN.

“Esto tiene que nacer con un presupuesto, puesto que, si se convierte nuevamente en una entidad que no cuenta con los recursos, finalmente nadie la va a querer presidir porque le van a echar la culpa. Entonces hay que entender que el Estado tiene que funcionar, cada uno dentro de los límites y dentro del marco de sus competencias”, mencionó.