Los integrantes de un comité de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna recepcionaron la obra de la Dirección Sub Regional de Salud en la provincia de Sullana, valorizada en más de 7 millones de soles, a pesar que no habían culminado los trabajos. Así lo reveló la Contraloría General de la República.

Según el informe Nº008-2025-OCI/5349-SCC del 31-01-2025, el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Piura detectó situaciones adversas en la obra denominada “Mejoramiento de los servicios administrativos en la sede central de la Dirección Sub Regional Luciano Castillo Colonna.

Tras la visita de inspección a la mencionada obra realizada el 14 de enero de 2025, suscribieron un acta donde detallaron partidas no culminadas. Además, señalan la existencia de deterioros y exposición de los equipos y mobiliario al polvo de la zona.

Explican que, evidenciaron la junta entre planchas del falso cielo raso del ambiente de admisióny citas; además hay un tramo de cielo raso que no tiene acabado (sellado de juntas ni pintado).

La lámina A-05 detalla el área de instalación del falso cielo raso con plancha de fibrocemento. Asimismo, precisa que las juntas deben ser invisibles y que las planchas deben estar pintadas con látex color blanco.

Advirtieron que el contratista debió ejecutar la partida 03.13.03.02 Acceso de salida (fotoluminiscente) 20 cm. x 30 cm. y la partida 03.13.03.08 Círculo de seguridad externa pintado en piso, los cuales forman parte del rubro 03.13.03 Señales de evacuación y emergencia. No obstante, en la visita realizada por la comisión de control el 14 de febrero 2025 no encontraron dichos trabajos, según lo señalan en el documento.

Asimismo, debido a que recepcionaron la obra sin culminar, imposibilitaron la aplicación de la penalidad. “(...) El comité de recepción, al haber recepcionado la obra sin que se hayan culminado los trabajos, imposibilitó a la entidad la aplicación de la penalidad por mora al contratista...”, indica la Contraloría de la República en el informe.

Al respecto del informe, el director de Obras de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, Martín Meléndez, manifestó que los trabajos de la nueva sede de Salud de esta misma jurisdicción se ejecutaron de acuerdo al expediente técnico. Dijo que el órgano de control considera “partidas no culminadas” a observaciones mínimas que ya fueron levantadas y no afectan la estructura o utilidad pública del proyecto.

“Nos recomiendan cuestiones menores como realizar pequeñas mejoras en los acabados y colocar señalizaciones de Seguridad. A la fecha, todos estos aspectos ya fueron corregidos por el contratista, bajo la supervisión de la entidad regional, al punto de que en las próximas semanas las nuevas oficinas serán ocupadas por el personal de Salud para mejorar la atención de 170 mil usuarios”, recalcó el funcionario Meléndez.