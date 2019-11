Habría pedido S/ 500,000 a nombre de fiscales

Síguenos en Facebook

La captura del exalcalde Christian Jaime Reque Llontop y las detenciones previas de la entonces electa burgomaestre María Excelina Chapilliquén Ruíz y otros exfuncionarios, por el caso de la banda "Los Lobiteños", también generó otra investigación.

En la visualización de los celulares de la exautoridad edil y la exjefa de Abastecimiento de la municipalidad de Lobitos se observaron comunicaciones de WhatsApp, que aludían a que un abogado había solicitado dinero, supuestamente para el fiscal anticorrupción de Sullana, Luis Ramos Rioja, y su adjunto.

En esos mensajes, se advierte que los ahora reos en cárcel coordinaban y hacían referencia al pedido de la suma de medio millón de soles.

Ante esta situación, el fiscal Luis Ramos Rioja, que tiene a cargo la investigación contra dicha organización, remitió copias de las comunicaciones de WhatsApp, en las que falsamente tomaban su nombre y de su adjunto, a la Fiscalía para que realice las investigaciones.

Las comunicaciones de WhatsApp datan de agosto a diciembre del 2018. El dinero era para que supuestamente los fiscales anticorrupción desaparecieran las evidencias, tras una primera incautación de información en la municipalidad, con mandato judicial.

También para que no se lleven a cabo actos de investigación, como por ejemplo la verificación de los servicios, que serían "fantasmas".

SECRETO BANCARIO

A diferencia de los aludidos mensajes de WhatsApp, se conoce que el exjefe de la Unidad Formuladora de la aludida comuna, Julio César Ayala Nunura, refiere que la suma solicitada por el letrado investigado Juan Víctor Pizarro Talledo habría sido de 80,000 dólares para empezar.

Pero, la suma que se le depositó en una entidad bancaria sería 32,000 soles y lo habría hecho la esposa de Ayala, porque -supuestamente a pedido del mismo letrado- era preferible que lo haga una proveedora y no un funcionario edil, lo que despertaría suspicacias.

Los depósitos realizados serán verificados cuando se concrete el levantamiento del secreto bancario, que ha solicitado el Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Sullana, que tiene a cargo de la investigación preliminar contra Víctor Pizarro, que se desarrolla de manera reservada.

SEÑALADO

Según se sabe, el abogado -asumiendo su propia defensa- pidió estar presente en la declaración de los investigados de la banda "Los Lobiteños", que se encuentran presos.

En ese marco, el exalcalde Reque le habría dicho en su cara que pidió el dinero para armar una estrategia de defensa, pero también para los fiscales, para que supuestamente las diligencias que realizaban no prosperen.

SE DEFIENDE

Al respecto, el abogado Víctor Pizarro dijo que si bien es cierto hay una indagación, esa investigación se ha abierto contra los que resulten responsables.

"Los mensajes hablan de un abogado, pero no dicen apellido. Hay unas conversaciones entre ellos, no hay ninguna conversación de mi teléfono personal hacia alguno de ellos, no existe, ni van a encontrar", expresó.

Dijo que incluso él ha pedido en esta investigación que se levante su secreto de las comunicaciones, su secreto bancario y todo lo que sea necesario.

Alegó que "a la fecha en la que se producen esos mensajes, ya no era asesor legal de ellos", por un tema de falta de pago.

"Yo soy siempre derecho, a mí no me gusta estar metido en tonterías. Cuántos casos grandes he llevado de crimen organizado, de corrupción de funcionarios y nunca me he visto involucrado en ninguna situación", enfatizó.

Dijo que muchos casos ha perdido y otros muchos ha ganado, porque los lleva como debe ser, sin pretender comprar resultados.

También se refirió a las contradicciones de quienes sostienen que solicitó dinero para los fiscales.

"Si cuatro personas participan de un mismo hecho, se supone que todas deberían declarar igual, pero una declara de una forma, otra de otra forma, una dice que se reunieron conmigo en un lugar, otra en otro lugar", expresó el letrado.

Refirió que en una de las conversaciones el exalcalde dice a María Excelina Chapilliquén que ya le había depositado a Pizarro. A la hora del interrogatorio, durante su declaración, Christian Reque reconoce como cierta la conversación.

Pero, ante sus preguntas sobre en qué cuenta bancaria y fecha le realizó el depósito, la exautoridad se mostró dubitativa y terminó por decir que no le había depositado, según dijo el abogado.