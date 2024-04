Más de 1 600 alumnos del centro educativo José Olaya Balandra, ubicado en el distrito Veintiséis de Octubre, esperan con ansias que se culminen los trabajos de construcción. Sin embargo, la Contraloría emitió un informe donde se detectan deficiencias en la obra y se estaría ejecutando bajo ninguna supervisión.

De acuerdo con el Informe de Hito de Control N° 052-2024-OCI/5349-SCC, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) del gobierno regional, la obra de “Mejoramiento de los servicios educativos de inicial, primaria y secundaria de la I.E N° 15177 José Olaya Balandra, A.H Nueva Esperanza, en Veintiséis de Octubre”, reporta la ausencia de personal clave del contratista y la supervisión en obra, pese a que deben estar al 100% en la zona.

Tras una visita de la comisión a la obra, encontró personal trabajando en tarrajeos de vigas y cielo raso, armadura de acero para las columnas e instalación de cobertura metálica, siendo necesaria la presencia del personal clave (Ingeniero de seguridad y salud) por parte del contratista, sin embargo, no estaba en obra por temas de salud, pero tampoco presentó constancia de enfermedad.

Cabe indicar que, según el expediente técnico, el ingeniero residente de obra, ingeniero de seguridad y el profesional encargado de control de calidad, su participación es al 100% en la obra, lo cual no se está cumpliendo.

Además, tampoco se encontró al personal clave de la supervisión, especialista de control de calidad la Ing, Erika Oliva, lo cual tampoco ha sustentado su ausencia en la obra, según consta en el acta de inspección realizado el 11 de abril de 2024

El informe también detalla el retraso de absolución de consultas N° 40, 41 y 42 por parte del gobierno regional, lo que ha generado la paralización de las partidas que consta de las rampas y el área de juegos infantiles.

Con respecto a las rampas, el documento señala que el proyectista no ha emitido pronunciamiento sobre el diseño, lo cual no estaría como lo indica el expediente. Pese a esta consulta, han pasado trece días y no hay respuesta de la entidad. Esto ha provocado que el encofrado y desencofrado de rampa se paralice, por lo que está sin culminar y expuesto a la intemperie.

En la consulta 41, de acuerdo con el portal del GORE, se verificó que dicha consulta no ha sido aun absuelta por el proyectista ya que la pendiente de diseño supera la máxima permitida (10%) de 8% que señala el expediente.

En el área de juegos infantiles (consulta 42), la Contraloría detectó peligro con la distancia donde se ubica el transformador eléctrico, lo que incumpliría con la distancia mínima de seguridad de acuerdo con lo señalado con las normas técnicas que son de 2.50 metros y este estarían en 1.03 Y 1.63 metros.

El informe detalla que, al 17 de abril, la consulta se encuentra en la Dirección de Obras. Han transcurrido 15 días y no hay respuesta de la entidad.