Las autoridades de la provincia de Sullana impulsaron acciones para la recuperación, protección y puesta en valor del sitio arqueológico de Tangarará, tras un acuerdo de concejo municipal.

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En el marco de esta iniciativa, desarrollaron una mesa de trabajo interinstitucional en la que se evaluaron acciones concretas para preservar este importante espacio histórico y fortalecer su valor como patrimonio cultural y atractivo turístico de la provincia y la región.

Entre los acuerdos adoptados figura la limpieza del sitio arqueológico de Tangarará, así como la promoción de acciones para garantizar su protección y conservación.

En ese sentido, se planteó que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura adopte las medidas correspondientes para salvaguardar este importante patrimonio histórico. La iniciativa de concejo fue presentado por el regidor Jorge Rodríguez Olaya, presidente de la Comisión Agraria, de Turismo y Artesanía.

Asimismo, buscan articular esfuerzos entre las instituciones vinculadas a la protección del patrimonio cultural para impulsar futuras excavaciones en el sitio arqueológico Tangarará 3. Estas acciones permitirán contribuir a la investigación, recuperación y puesta en valor de Tangarará, fortaleciendo su importancia para la cultura, la historia y el turismo de la provincia de Sullana.