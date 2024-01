“Estaba dormida cuando sentí que mi casa se incendiaba. Mi hermana tuvo que tocarme la puerta fuerte para salir y ponerme a buen recaudo con mi hija y mi esposo”. Fueron las palabras de dos de las 21 familias afectadas por el incendio suscitado la madrugada de ayer lunes en el sector Parque Centenario, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

Un total de 21 viviendas fueron consumidas por un incendio que se inició en la manzana A lote 5 del sector Parque Centenario, donde las familias vienen viviendo más de 18 años. Sin embargo, son invasiones que aún no han sido formalizadas por la municipalidad de Veintiséis de Octubre.

Las casas de material rústico se consumieron rapidamente lo que no permitió que las personas puedan sacar sus pertenencias.

Jovanny Chinchay Timaná, quien residía en la manzana A lote 2, precisó que estaba descansado con su hija de cuatro años y su esposo cuando fue alertada por su hermana que su vivienda se quemaba por lo que solo atinaron a salir sin sacar nada.

“Estaba durmiendo, incluso ni había sentido, la que me ha avisado ha sido mi hermana porque los vecinos me habían estado tocando la puerta, pero como había estado cansada haciendo mis cosas, yo no había sentido y ya cuando salí el fuego ya estaba en todo mi rancho y a la vecina la jalaban porque quería meterse a sacar sus cosas”, dijo Chinchay Timaná.

Por su parte, Olga Nizama, informó que ella estaba durmiendo sola en su casa cuando sintió el fuego. A su avanzada edad solo salió de su vivienda para mirar como el fuego consumía todo su esfuerzo con el que compró sus cosas. Su cama, televisor, cocina, ropa y recuerdos fueron consumidos en cuestión de minutos. “Estaba dormida, el fuego me levantó. Estaba viviendo 18 años aquí, ya tenían luz, agua. Estaba sola (en la casa) porque mi hijo se fue al cuartel. No pude sacar nada (llora)”, Olga Nizama.