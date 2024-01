Reucher Correa Morocho, uno de los investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado en agravio del Estado, en el caso del presunto desfalco millonario a la Universidad Nacional de Piura (UNP) por las maestrías dictadas en el Ecuador, presentó un pedido de archivamiento ante el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Cristhian Azabache Vidal.

Según el documento presentado ante el Sexto Juzgado por María Cecilia Pizarro Bruno, abogada defensora del investigado, Reucher Correa Morocho, solicitó el archivamiento del presente caso.

“...recurro a su despacho con la finalidad de sustentar nuestro descargo correspondiente y a la vez formular en amparo del artículo 350° literal b), d) y f) del Nuevo Código Procesal Penal, la excepción de prescripción e improcedencia de la acción, y, considerando que el hecho de la causa no puede atribuírsele a mi patrocinado y tampoco existen suficientes elementos de convicción para la realización del juicio oral, formulo sobreseimiento conforme al artículo 344.2. a) y d) del Código Procesal Penal, solicitando se archive en forma definitiva el presente proceso”, se lee en el documento presentado ante el Poder Judicial.

Según la letrada, su patrocinado en las maestrías dictadas en el Ecuador (Promaina, Promasisorc y Promainci), entre los años 2009 al 2018 no existe imputación alguna y, además, la Fiscalía Provincial del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura no ha presentado prueba alguna en su contra.

“...el delito imputado no puede atribuirse a mi patrocinado. Por lo tanto, el hecho materia de acusación no puede atribuírsele a mi patrocinado; pues no existe ninguna vinculación probatoria al respecto; los hechos imputados no se adecúan a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente invocada en la denuncia penal, y tampoco

existen suficientes elementos de convicción para pasar a la realización del juicio oral”, agrega la abogada de Correa.

Recordemos que en este caso, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, que preside Cristhian Azabache Vidal, ha condenado a la colaboradora eficaz

a cuatros años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el período de prueba de tres años.

Ella aseguró que solo le entregó dinero de las maestrías del Ecuador a César Reyes Peña.

“...debo precisar que César Reyes es la única persona a la que yo le he entregado dinero, empezando que él sabía cuando yo viajaba, por la gente que tenía en la oficina trabajando. Yo viajaba miércoles y en la siguiente semana estaba que me tumbaba el teléfono o sino, se acercaba a donde yo laboraba, me preguntaba que si ya tenía listo el dinero...”, confesó.