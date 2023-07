Cansados de tantos asaltos, vecinos de la urbanización Ignacio Merino, en Piura, golpearon y desnudaron a tres presuntos delincuentes acusados de robar a tres jovencitas cuando caminaban por la zona. El hecho sucedió en horas de la noche del último jueves.

Según testigos, unos jóvenes se percataron del asalto cuando circulaban en sus motocicletas por el parque de la II etapa de la urbanización Ignacio Merino y sin temor se enfrentaron a los sujetos que estaban armados. Tras la bulla salieron los vecinos para ayudarlos y reducir a los presuntos ladrones. Las víctimas habrían salido de su fiesta de graduación.

Ante tanta inseguridad, los vecinos tomaron justicia con sus propias manos al atrapar, golpear, maniatar y desnudar a los tres sujetos, que según precisan les arrebataron las pertenencias de las tres muchachas, entre ellos sus equipos celulares.

Los tres sujetos lloraban y pedían que ya no los golpeen mientras eran pateados por los enardecidos vecinos, ya que a diario ocurren estos asaltos.

Asimismo, indicaron que los sujetos portaban dos armas de fuego y un cuchillo, que utilizarían para amenazar a sus víctimas y poder robarles sus pertenencias.

Hasta el lugar llegó personal de la comisaría de Los Algarrobos para rescatar a los facinerosos, ya que la población no se cansaba de patear a los sujetos, mientras estos pedían que los liberaran ya que no habían cometido ningún delito. “Yo vengo corriendo del cementerio. No he estado robando”, decía uno de los sujetos.

Mientras que los moradores molestos los seguían golpeando, “yo te he visto robando, trabaja, tienes tu madre”, les gritaban.

En tanto, los vecinos piden a la policía y serenos realizar patrullaje por la zona ante la ola de asaltos que ocurren en esta urbanización, donde además ya se han presentado muertes a manos de los delincuentes.

