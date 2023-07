Los vecinos de la manzana A, B y C del A.H Los Médanos, en el distrito de Castilla, no tienen agua potable desde hace más de cinco días, por lo que piden a la Empresa Prestadora de Servicios Grau (EPS Grau) solucionar el problema de manera inmediata.

Los moradores totalmente mortificados y cansados de que los dejen siempre sin el recurso hídrico, precisaron que la EPS Grau ni siquiera se toma la molestia de comunicar la suspensión del servicio, dejándolos sin el recurso hídrico por varios días.

“Si no es la basura, es el agua. Ya llevamos más de 5 días sin agua y la empresa no nos dice nada. Todo el tiempo es lo mismo. Vienen, verifican y se van diciéndonos que van a solucionar el tema del agua, pero hasta ahora no se ha hecho de manera definitiva porque desde hace años tenemos este problema, una semana tenemos agua y la otra semana no. No es posible”, reclamó Magaly Alva.

Las familias afectadas indicaron que tienen que levantarse a las 4 de la madrugada para traer agua de otras zonas, ya que pasada las 8 de la mañana en estos sectores también se corta el servicio.

También reclaman por el monto del recibo, que viene con el mismo monto.

Ellos aseguran que tienen que comprar el agua contaminada que venden los motofurgones que pasan por la zonas, lo que genera un gasto adicional al recibo, ya que este no disminuye pese a que por varios días no cuentan con el servicio.

Ante esta situación, los vecinos han amenazado con salir a las calles nuevamente para reclamar por la restricción del líquido elemento que tanta falta hace para cocinar y para realizar la limpieza de los hogares. Son más de 100 familias las afectadas por este problema.

“Ya hemos recogido firmas de los vecinos para entregar a los funcionarios de la EPS Grau, pero estos no nos hacen caso. Necesitamos agua”, dijo otro morador.

