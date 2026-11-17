La ciudad de Piura registró 37 °C el último sábado, consolidándose como una de las temperaturas más altas del mes de noviembre. En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé desde hoy martes 17 al viernes 20 de noviembre temperaturas de intensidad moderada a extremas en la costa y sierra norte.

Según el pronóstico meteorológico, los valores en la costa norte oscilarán entre los 30 °C y 36 °C, mientras que en la sierra norte se ubicarán entre los 21 °C y 29 °C. Sobre todo en las provincias de Talara, Sullana, Piura, Paita y Sechura será de extrema intensidad.

En tanto, en una parte de Piura y Sullana, así como Morropón, las temperaturas serán de fuerte intensidad.

Asimismo, se espera escasa nubosidad e incremento de la radiación ultravioleta (UV), acompañados de ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante la tarde, sin descartar la ocurrencia de lluvias dispersas en la costa norte.