El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una nueva alerta roja por condiciones de calor extremo en 21 regiones del país, entre ellas Arequipa, Lima y otras jurisdicciones de la costa y la sierra. La advertencia estará vigente del viernes 13 al lunes 16 de noviembre.

A través de su página web, el organismo meteorológico informó que se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, situación que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

Asimismo, advirtió sobre la presencia de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes, sin descartar la ocurrencia de lluvias en la costa norte.

La alerta comprende las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

Estas condiciones meteorológicas están relacionadas con la influencia del Fenómeno El Niño, cuya presencia, según las proyecciones señaladas, podría prolongarse hasta mediados de 2027.

Respecto al pronóstico para este viernes 13 de noviembre, el Senamhi estima temperaturas máximas de entre 23 °C y 36 °C en la costa norte, de 23 °C a 31 °C en la costa centro y de 25 °C a 30 °C en la costa sur. En la sierra norte se esperan valores de 19 °C a 32 °C, mientras que en la sierra centro oscilarán entre 20 °C y 24 °C y en la sierra sur entre 20 °C y 30 °C.

Para el sábado 14 y domingo 15 de noviembre se mantendrían condiciones similares. En ambas jornadas, la costa norte registraría máximas de hasta 36 °C, la costa centro alcanzaría los 31 °C y la costa sur llegaría a los 30 °C. En tanto, la sierra norte presentaría temperaturas de entre 19 °C y 32 °C, la sierra centro de hasta 25 °C y la sierra sur de hasta 30 °C.

El lunes 16 de noviembre, último día de vigencia de la alerta, continuará el pronóstico de temperaturas elevadas, con registros de entre 23 °C y 36 °C en la costa norte, de 23 °C a 31 °C en la costa centro y de 25 °C a 30 °C en la costa sur. En las zonas altoandinas también se esperan condiciones cálidas, con máximas de 32 °C en la sierra norte, 25 °C en la sierra centro y 30 °C en la sierra sur.