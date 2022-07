Con bloqueos de vías y quema de llantas, los transportistas exigen al Gobierno la reducción del precio del combustible. Los hombres del volante que prestan servicio urbano e interurbano iniciaron ayer lunes 4 de julio su medida de protesta. Los transportistas en Piura también piden erradicar a los que prestan el servicio de manera informal.





Paro

Desde las 00:00 de ayer lunes, decenas de transportistas bloquearon la carretera Sullana-Tambogrande, a la altura del kilómetro 1039, en el centro poblado de Cieneguillo, lo que impidió el libre tránsito en la zona. En Pedregal Chico (Tambogrande), más de 50 personas participaron de la protesta.

Lo mismo ocurrió en el cruce de Lobitos, en el kilómetro 85 de la carretera Sullana- Talara, donde un aproximado de 35 personas bloquearon la vía con llantas, las cuales fueron prendidas con fuego. Ellos fueron dispersados por los efectivos policiales que se encontraban en la zona.

Otro de los puntos que sufrió el cierre de la red vial fue el distrito de La Huaca, carretera Sullana Paita, donde cerca de 200 personas, entre usuarios de la vía y manifestantes, tomaron la carretera con la finalidad de ser escuchados por el Gobierno de Pedro Castillo.

Ellos exigen que solucionen la problemática que genera el alza del precio del diésel, ya que esto afecta a la canasta familiar por el aumento de los precios de los alimentos.

En el distrito de Ignacio Escudero (Sullana), más de 60 manifestantes de los gremios de transportistas, agricultores, colectiveros y bananeros se plegaron al reclamo contra el Gobierno. Los protestantes también tomaron la carretera, impidiendo el paso de los vehículos.

En Piura, los colectiveros y mototaxistas recorrieron las principales calles de la ciudad para hacerse sentir ante las autoridades y exigir considerar normas que permitan la disminución del precio de la gasolina. Ellos acataron un paro de 24 horas, donde, además, piden al Gobierno que acelere la masificación del gas, para que sus vehículos puedan usar este recurso. También exigen implementar los centros de conversión a gas, ya que en Piura solo hay uno. Otro grupo de mototaxistas también protestó y salió a las calles.

Bloqueos

Uno de los accesos bloqueados en horas de la madrugada fue el trébol de la vía Piura-Catacaos, donde quemaron llantas y no permitían el paso de los vehículos. Horas después, esta vía fue desbloqueada, mientras un grupo de agentes policiales resguardaba la zona. Mientras que, en la avenida Sánchez Cerro, a la altura del Complejo de Mercados de Piura, quemaron llantas y colocaron piedras para evitar la circulación de los vehículos. A la salida de la carretera Piura-Sullana, un grupo de protestantes quiso hacer disturbios, pero fue impedido por los agentes. Esta vía en todo momento permaneció cerrada por los conductores. En Chulucanas, el puente Ñácara también fue bloqueado por un gremio de mototaxistas.

El dirigente de taxis dispersos de Piura, Oscar Quinde Nolasco, declaró que esta medida de lucha afecta a más de 200 mil personas que hacen uso de estos servicios, sin embargo, la protesta que realizan es para el beneficio de todo el pueblo piurano, ya que de bajar el precio del combustible, también favorece a los usuarios, quienes no sufrirían por un alza de pasajes.

“Solo es una marcha de 24 horas, no de un paro indefinido porque nosotros los mototaxistas y taxistas llevamos el sustento diario para las familias y no podemos parar, porque si no trabajamos no comemos”, advirtió Quinde Nolasco.

En la provincia de Sechura, transportistas de Bernal bloquearon con ramas y palos el ingreso a estas localidades. En tanto, un grupo de mototaxistas recorrió las principales calles de la ciudad.

De otro lado, el puente de ingreso a Sechura, así como la salida para dirigirse a Parachique, el puente Mellizo en Vice, La Unión y otras zonas, estuvieron bloqueadas por varias horas. Incluso, los grifos no abastecieron a los vehículos de combustible por temor a saqueos. Los puestos de los mercados en esta provincia atendieron con normalidad.

Mientras tanto, la vocera de los representantes de transporte urbano e interurbano de Piura, Rosa Bardales, precisó que el paro indefinido para su sector continúa, ya que no se ha llegado a ningún acuerdo. Ellos aún evalúan las medidas y qué acciones tomarán en los siguientes días.

Ayer lunes, ningún ómnibus de la empresa Super Star, Guadalupe, Emtrubapi, Sol de Piura, y Emutsa brindó servicio público, ya que tal y como lo anunciaron, apagaron motores. Ellos manifestaron que mientras no haya un decreto que certifique disminuir el precio del combustible, seguirán acatando este paro.

“Aún estamos evaluando, depende cómo vayan pasando los días, tomaremos una decisión, por el momento no se ha acordado nada. Mañana (hoy) probablemente no salga ningún vehículo a trabajar”, sostuvo Rosa Bardales.

Ella reiteró que durante el paro también pidieron al alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, apoyar en la lucha contra la informalidad en este sector, debido a que perjudica a todos las empresas que con esfuerzo se han formalizado.

Hasta el cierre de la edición, la vía Piura-Las Lomas, a la altura del puente internacional La Tina, permanecía bloqueada. Lo mismo ocurría en el distrito de La Huaca y Miguel Checa (Sullana).

Asimismo, el caserío de La Matanza (Morropón), Pedregal (Tambogrande) y otras localidades se encontraban cerrados.