Más del 10% de retraso presenta la obra de remodelación del estadio Miguel Grau, ubicado en el distrito de Castilla, según el reporte de seguimiento de Inviertepe.

Precisamente los vecinos de las zonas aledañas al estadio alertaron, mediante videos en redes sociales, que la obra se encontraba paralizada y que no había ni maquinaria ni trabajadores en el recinto deportivo.

Según la última declaración realizada por el Gobierno Regional de Piura, entidad a cargo de la obra, en el portal de Inviertepe, con fecha 5 de noviembre, la obra tiene un retraso de 10.03% en su componente físico de infraestructura. Debería hallarse al 11.61%, pero solo registra un avance de 1.58%.

“El retraso se debe a la formulación y posterior absolución de consultas”, señala el portal estatal. Aunque no detalla las consultas hechas por la contratista. Los trabajos que se realizan en la actualidad son excavaciones, movimientos de tierra y eliminación de material excedente (desmonte). Sin embargo, vecinos de la zona dijeron que en los últimos días no ha habido maquinaria ni obreros en el campo deportivo.

Recordemos que la contratista a cargo de la obra es el Consorcio EPiura, conformado por la sucursal de una empresa colombiana asentada recién el año pasado en Perú. Se trata de TECA Ingeniería S.A.S. Sucursal del Perú y R & G Contratistas SCRL, que en conjunto ejecutarán la remodelación del estadio Miguel Grau por más de S/ 200 millones. La primera, que tiene el 60% de participación en el consorcio, inició sus operaciones en Perú recién en marzo del año pasado y sus accionistas son dos ciudadanos colombianos: Juan Carlos Delgado Castro y Carolina Patiño Patiño. De acuerdo con el Organismo Especializado para las Contrataciones Eficientes del Estado (OECE), la obra en Piura será la primera que ejecutará en nuestro país.