La planilla de los funcionarios que no cumplen con el perfil

Síguenos en Facebook

Los funcionarios del Gobierno Regional de Piura están entre los mejores pagados del país, con sueldos de hasta 15,000 soles; sin embargo nueve hombres de confianza de la actual gestión no cumplen con el perfil técnico, según la Contraloría, y continúan en el cargo. Especialistas señalan que falta de técnicos pone en jaque a una gestión que no despega.

En tanto, consejeros evalúan tomar acciones penales contra el gobernador regional, Servando García, por omisión de funciones.

OBSERVADOS

El informe de Contraloría sobre los funcionarios que no cumplían los requisitos fue publicado en el mes de mayo y se puso de conocimiento al gobierno regional pero, hasta el momento, no se han tomado en cuenta las recomendaciones del órgano de control, salvo en dos casos.

Según el portal de Transparencia del gobierno regional, los altos funcionarios perciben entre 13,000 a 15,000 soles mientras que los puestos técnicos oscilan entre los 8,000 a 10,000 soles. En este último grupo se ubican los funcionarios observados.

El gobernador regional Servando García percibe un sueldo de 14, 300 soles, mientras que su vicegobernador Marco Purizaca Pareja gana 10,000 soles y el gerente general Jesús Torres es remunerado con 15,000 soles mensuales.

Sin embargo, en el gobierno regional de Piura, los salarios no irían a la par de la experiencia y la capacidad de sus funcionarios en vista de que la Contraloría detectó en su informe control N° 008-2019 que 11 funcionarios no cumplían con los requisitos que establece el Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF).

De los funcionarios detectados, nueve continúan laborando en la entidad regional con la venia del gobernador regional, Servando García Correa, quien tampoco ha tomado en cuenta las advertencias del Consejo Regional.

Uno de estos trabajadores privilegiados es el gerente regional de Infraestructura, Luis Fernando Vega Palacios, quien pese a no contar con estudios acreditados ni con capacitación especializada en el área percibe un salario mensual de 10, 000 soles.

Otro de los hombres de confianza del gobernador García es el Jefe del Programa de Apoyo Social, Juan Carlos Zurita Patiño. De acuerdo al órgano de control no acredita amplia experiencia en la conducción de de programas de área y de personal, pero percibe S/ 8, 000 soles.

Mientras que el jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer), Miguel Celi Astudillo gana 8,000 soles, pese a que no acredita experiencia en gestión pública mínima de dos años, como solicita el Manual de Operaciones y Funciones (MOF).

Celi tampoco acreditó experiencia en la conducción de programas relacionados con la gestión de riesgo de desastres, según el informe del órgano de control.

Asimismo, la asesora del Consejo Regional Dania Margot Tesén Timaná, quien a la vez se desempeña como secretaria del Consejo Regional, no acreditó amplia experiencia en dirección de programas administrativo y experiencia en conducción de personal. Ella percibe un salario de 8,000 soles mensuales.

Otra de las funcionarios privilegiadas es la jefa de la Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Piura, Carmen Labán Gonzales. De acuerdo al informe de Contraloría, la trabajadora no sustentó capacitación especializada en el área, experiencia en la dirección de actividades en el área ni capacitación especializada en administración. Labán Gonzales también percibe 8,000 soles mensuales.

La Subgerente Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural, Rosa Santur Prado, tampoco acredita grado de maestría relacionado al área ni experiencia en labores de catastro rural y/o urbano y percibe un salario de 8,000 soles.

Quienes también sigue desarrollando labores pese a que Contraloría ha observado su designación son el jefe de la Oficina de Administración Regional, Ronald Carmen Córdova; el Subgerente Regional de Recursos Naturales Carlos Emilio Ruesta y, finalmente; el Jefe de Operaciones de la División de Operaciones del Centro de Servicio de Equipo Mecanizado Pedro Fernández.

Otro de los observados era el ex candidato regional Fernándo Cáceres Rosell, quien se desempeñaba como a subgerente de Cooperación Internacional y pasó a engrosar la lista de asesores del gobernador regional.

MECANISMOS

Ante este panorama, el consejero regional por Piura, José Luis Morey, señaló que la próxima semana se reunirá con los otros consejeros para decidir qué acciones tomar frente a la negativa del gobernador García.

“Activaremos mecanismos legales, ya que tenemos que hacer cumplir los acuerdos, existen responsabilidades administrativas y penales, si denunciamos será por el delito de omisión de funciones porque no se está dando cumplimiento a la norma”, manifestó el fiscalizador de oposición.

Morey refiere que la falta de profesionales idóneos en puestos claves perjudica el desarrollo de la región, lo cual se refleja en la baja ejecución presupuestal que no alcanza el 15% de ejecución en inversión.

Como se conoce, una comisión de Fiscalización del Consejo Regional detectó un total de 19 funcionarios, que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos.

RETROCESO

A su vez, la especialista en Gestión Pública de la Universidad de Piura, Juana Huaco García, manifestó que la falta de cumplimiento de las normas genera un retroceso en el avance de la región y, al no ejecutar el presupuesto asignado, este dinero regresaría a las arcas del Estado.

“Si no se ejecuta el presupuesto solicitado, el próximo año nos destinarán menos dinero para obras porque no se demuestra la capacidad técnica y operativa, en estos casi siete meses Piura sigue igual”, precisó la especialista.

Opinó que la gestión actual “va a la deriva“ y que si el gobernador regional sigue actuando como hasta ahora va a terminar siendo sancionado administrativa y penalmente.

“Está claro que está pagando favores políticos, lo que preocupa es que sus funcionarios no dan señales de ser técnicos, ya que no toman decisiones en favor de su sector, el que haya designado a personas por confianza no implica que vaya contra el desarrollo de la región”, aseveró Huaco García.

Se conoce además que la mayoría de los asesores de García eran funcionarios de confianza que fueron cambiados de puesto al no cumplir con los requisitos. “Para ser asesor hay que ser técnico”, remarcó Huaco García.

INVESTIGADO

El gobernador Servando García y cuatro de sus ex funcionarios son investigados preliminarmente por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura por los delitos de nombramiento o aceptación indebida del cargo y falsedad ideológica.

“ Deberían agradecer que solo hay 4 (funcionarios investigados) y no como en Trujillo que son como 50”, declaró recientemente la autoridad, quien ha sido citado para el 3 de julio ante la fiscalía.