Cuando recibía S/1,500 producto de la extorsión a una empresaria de 51 años, un sujeto fue detenido por agentes policiales en la ciudad de Piura. A la víctima le exigían S/30,000 a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

La captura fue realizada por policías de la Unidad de Secuestros y Extorsiones de la Divincri, la noche del último jueves, cuando Josse César C.C., de 25 años de edad, llegó hasta la puerta principal del centro comercial Real Plaza, ubicada en la avenida Sánchez Cerro, donde debía recoger el dinero que había sido pactado como parte de la extorsión.

Tras ser intervenido, el sujeto señaló a los agentes que había acudido por encargo de José Luis S.P., quien supuestamente lo esperaba en una motocicleta a inmediaciones del Senati. Sin embargo, este último habría fugado al advertir la intervención policial.

Según la denuncia, el último miércoles, los extorsionadores llegaron hasta la vivienda de la víctima, ubicada en el caserío Bolognesi Bajo, en el distrito de Las Lomas, donde dispararon contra dicho inmueble.

Luego, la noche del último jueves, la mujer recibió nuevos mensajes extorsivos desde el 929038796, cuyos remitentes se atribuyeron el atentado. Tras ello, acordaron la entrega de S/1,500 y Josse César C.C. fue detenido.