Como parte de los trabajos de ampliación y reforzamiento de redes programados, Enosa realizará restricciones temporales del servicio eléctrico en algunos sectores de Piura y Sullana este domingo 15 de noviembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Las intervenciones comprenden labores de mantenimiento preventivo de equipos de seccionamiento en las redes de distribución eléctrica, con el propósito de fortalecer las instalaciones y mejorar las condiciones del suministro.

En Piura, la restricción comprenderá a las empresas y entidades Cuartel Grau, Colegio Inclán, EPS Grau (pozos Miguel Grau y San Pedro) y el bloque C de Villa Militar. Asimismo, se verán afectados la urbanización Popular La Victoria; la UPIS San Juan Bosco I y II Etapa; los asentamientos humanos 18 de Mayo, San Pedro, José Olaya, Miguel Grau, Víctor Raúl, Las Palmeras, Manuel Scorza (manzanas A a E), Quinta Julia, J. M. Arguedas, Jorge Basadre (manzanas A a D), J. M. Escrivá de Balaguer (manzanas A a C), José Inclán (manzanas A a E), 6 de Setiembre, Héroes del Cenepa (manzanas A a F), Mariscal Andrés A. Cáceres, Laguna Azul (manzanas A a G), Chavín de Huántar (manzanas A a C), Rómulo León Saldívar (manzanas A y B), Nuevo Porvenir (manzanas C a F) y Señor de los Milagros (manzanas B a F).

La restricción también comprenderá la avenida exCircunvalación, cuadras 11 a 13; el caserío Coscomba; Los Titanes, manzanas A a L; la A. P. V. Alberto Temple Seminario, manzanas A, B, C, G, I, L y M; y el sector Luis Antonio Eguiguren.

En Sullana, el corte afectará a los clientes mayores y entidades Rubí Gaming S.A.C., Mayorsa, Clínica Virgen del Pilar, Financiera TFC S.A., Banco Continental, Nole Ramírez Luis Enrique, La Curacao, EPS Grau, Digital Médica E.I.R.L., Dirección Subregional de EsSalud Luciano Castillo Colonna, Hospital de Apoyo II-2, Casa Villa Militar, Colegio Santa Rosa, Ministerio Público, Nevada Entretenimientos S.A.C., Banco Pichincha, Empresa de Bienes y Servicios para el Hogar S.A.C., Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo, Albuquerque Sánchez, Milagros del Rocío, Chi Terry, Céspedes Mercedes, Municipalidad Provincial de Sullana y Compartamos Financiera.

Asimismo, se restringirá el servicio en la avenida José de Lama; las calles 5 de Mayo, 2 de Mayo, Independencia, Tarapacá, San Martín, Manuel Coloma, Córdova, Bolívar, Malecón, Lima, Miguel Grau, Sucre, Arica, Leoncio Prado, Piura, Ramón Castilla, Tacna, Alfonso Ugarte, Espinar, Paita, Hipólito Unanue, Tumbes, María Auxiliadora, San Pedro y El Rosario; el pasaje Cortez y el jirón Miroquesada.

Enosa recomienda a los usuarios de las zonas comprendidas tomar las previsiones necesarias durante el horario de restricción, especialmente en las actividades que dependan del suministro eléctrico.